¿Quién es el maestro de salsa de David Beckham? ¡Marc Anthony!

Nadie se resiste al sabor latino, ni siquiera los Beckham. De vacaciones familiares en Miami, Florida, David Beckham coincidió con Marc Anthony, quien lo acompañó en una divertida y espontánea clase de salsa. El guapo ex futbolista presumió sus mejores pasos, dejando ver que es fan de este pegajoso ritmo, y fue su hijo Romeo quien inmortalizó el momomento en video. Pero no todo ha sido baile para este galán británico, pues también se dio un tiempo para disfrutar con sus hijos menores de las atracciones de un parque acuático. Las caras de David y su pequeña hija Harper al lanzarse de un desafiante tobogán hablan por sí mismas, pues no dejan lugar a dudas de lo bien que se la pasaron. Pero esto no ha sido todo, pues los Beckham también se animaron a navegar por las costas con Cruz al timón, hasta sacaron las cañas de pescar. Haz click en el video para ver cómo han sido estos maravillosos días en Miami para los Beckham.

