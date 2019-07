Adela Micha dedica tierno mensaje a su hijo Carlos: 'Te amo más y más'

Después de un par de semanas de vacaciones, en las que visitaron Portugal, Ibiza y Mykonos, Adela Micha y sus hijos, Carlos y Therese, están de vuelta en la Ciudad de México. Antes de regresar a casa, la periodista eligió la foto más entrañable al lado de su primogénito, para expresarle lo importante que es en su vida. Luego de los increíbles días que madre e hijo disfrutaron en la isla griega (su última parada de este tour), Micha escribió al lado de una imagen, en la que aparece besando al joven: “Amores que matan nunca mueren. Te amo más y más y, cada día, muero”.

Como pocas veces se deja ver, Adela compartió dos fotos, en ambas se ve al lado de su hijo; primero, ella dándole un beso en la mejilla y, en la otra, es él quien la besa a ella. En estas imágenes, la periodista y su hijo dieron, nuevamente, lecciones de estilo y aprovechando el ambiente de este lugar para mostrar sus mejores outfits para la fiesta.

Durante este viaje, la periodista y su hijo posaron para varias imágenes que, ambos estuvieron compartiendo en Instagram, donde documentaron todas las vacaciones. Ya los habíamos visto en un club de playa, muy estilosos, presumiendo un poco de la celebración que se vive, día y noche, en este sitio, uno de sus consentidos.

Si bien Adela se lleva de maravilla con sus dos hijos, Therese, la menor, es más reservada a la hora de compartir detalles de su vida en redes sociales, pero sí posó para varias fotos al lado de su mamá y de su hermano. Aprovechando que Carlos es tan activo como ella en Instagram, Adela ha compartido más publicaciones a su lado, sin contar que tienen una química excepcional.

Hace un tiempo, durante una entrevista que Carlos Micha dio en su faceta de emprendedor, reveló que para cumplir ese sueño, su mamá lo apoyó con el primer empujón: “Mi mamá me ayudó cuando empecé, me dijo ‘Ten, ahí está y vas tú para delante cómo puedas’. Y de ahí, hace cuatro años, empezamos”, declaró al sitio Nación 321. En aquella charla el joven describió así a Micha: “Para mí es la mejor mamá del mundo, tiene sus cosas como todas las mamás, pero me ha apoyado siempre, en todos los momentos, en las buenas, en las malas”.