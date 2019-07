Los hijos de Enrique Peña Nieto le dedican divertidas y amorosas felicitaciones por su cumpleaños El ex mandatario posó al lado de Paulina, Nicole y Alejandro, en una de las fotos más especiales de su historia familiar

Este 20 de julio, los Peña se vistieron de manteles largos para celebrar el cumpleaños de Enrique Peña Nieto quien, este sábado, cumple 53 años de edad. A manera de felicitación Alejandro Peña, hijo del ex mandatario, compartió en Instagram una entrañable imagen en la que aparece al lado de sus hermanas cargando a su papá, quien luce muy sonriente en los brazos de sus hijos.

Con esta divertida imagen, el joven felicitó a su papá y le escribió: “¡Feliz cumple a la persona más importante de mi vida! La persona que más me ha enseñado y guiado en la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Te adoro”, la publicación provocó la reacción de varios seguidores de Alejandro quienes le enviaron sus mejores deseos al cumpleañero.

Casi de inmediato, sus hermanas Nicole y Paulina también recurrieron a las redes sociales para felicitarlo, ambas eligieron fotos inéditas para hacerlo. Su primogénita compartió una en la que ella aparece aplaudiendo y viendo orgullosa a su papá, como descripción de esta instantánea escribió: “Creo que las miradas valen más que mil palabras. No tengo vida suficiente para demostrarte lo que eres para mí. Gracias por todo lo que me has enseñado, todo lo que hemos vivido y lo que falta en nuestro camino”, se lee en la primera parte del mensaje.

La joven cerró su texto con un: “Hoy brindo por ti, por nuestra existencia, por la familia que me regalaste, por tu ejemplo y tu temple, por tu alma ligera y tu corazón divino, brindo porque la vida te llene de alegrías y bendiciones. Siempre nos has enseñado a dar gracias y hoy doy gracias por tenerte como el pilar más grande de mi vida sé que siempre estaremos juntos”. Por su parte, Nicole, la pequeña de la casa, publicó tres fotos al lado de su papá. En una se ve a toda la familia posando en lo que parecen ser los jardines de Los Pinos y en las otras dos imágenes aparece la Nicole, hace unos años, al lado del político.

