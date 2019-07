Olivia Peralta anuncia que ha nacido su bebé

Después de nueve meses de dulce espera, Olivia Peralta tiene en brazos a su pequeña Oli. Ha sido precisamente la orgullosa mamá quien a través de su cuenta de Instagram compartió la buena nueva, en una publicación en la que explicó que el nacimiento no fue nada sencillo. Fue gracias a la pericia del doctor que se evitó un parto por demás peligroso, pero afortunadamente tanto la mamá como la bebé se encuentran muy bien.

VER GALERÍA

“Bienvenidísima baby koala, baby Olivia. Les quiero agradecer por haber compartido su llegada con tan buen vibra y energía. Me encanta que las redes nos conecten desde un punto positivo y alegre. Baby Oli se salvó de un parto altamente riesgoso, gracias a que el doctor decidió hacer un ultrasonido al ver que no se encajaba, antes de decidir una inducción…vio que traía un niño enorme (¡tipo pretzel! O sea rarísimo) que acortaba la longitud del cordón y estaba volteada hacia el frente…decidió proceder con la cesárea. Fue un acierto el no haberme encaprichado y confiar en su gran experiencia y decisión. Hoy tenernos a dos súper sanas Olivitas…listas para dar lata. Aunque la recuperación sí es MILLONES de veces más dolorosa que en parto natural”, escribió la feliz mamá que compartió una foto de la bebé junto a un tierno muñeco de koala, animal del que toma su apodo haciendo referencia al país de origen de su papá.

Según se pudo saber a través de la publicación de Olivia, la bebé nació en el Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns de San Diego, California; lugar en el que la socialité ha estado desde hace unos días. Ha sido a través de su cuenta de Instagram que hemos visto que Olivia, Justin Morgan Cooper -el orgulloso papá-, además de Gia y Luciana, las ahora felices hermanas mayores, se encontraban establecidos en esta ciudad californiana previa al embarazo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Olivia Peralta espera su primer hijo con Justin Morgan Cooper

Olivia Peralta revela el sexo de su bebé

Fueron ellos cuatro quienes dieron la noticia del embarazo a través de una tierna imagen en la que posaban muy emocionados junto a la prueba casera que se realizó Olivia. Al saber que esperaba a su tercera hija, Oli compartió que había decidido que llevara su nombre.

Baby Oli es la primera hija en común de Olivia y Justin, mientras que es la tercera hija de la también autora. Los felices papás han vivido un romance de película después de conocerse en un beach club de playa, en donde el financiero australiano y residente de Dubái se encontraba de vacaciones con algunos amigos. Desde que cupido los flechó se volvieron inseparables y con la llegada de Oli dan un paso más en su feliz relación.

VER GALERÍA