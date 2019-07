Natalia Téllez se sincera y revela la razón por la que decidió dejar ‘Hoy’

El programa Hoy es sin duda una de las emisiones más exitosas de Televisa, pues a lo largo de los años ha logrado ganarse al público. Esta aceptación se ha debido en gran parte a los talentosos conductores que forman parte del matutino, al que en 2016 se unió Natalia Téllez. Esta joven aportó su carisma y frescura al elenco, sin embargo, a finales del año pasado empezó a notarse su ausencia en el foro, la cual finalmente terminó en su salida de dicha producción. Los motivos de esta baja no habían sido del todo esclarecidos, pero ahora ha sido ella misma quien ha explicado la razón por la que decidió dejar el programa.

Con la sinceridad que la caracteriza, Natalia habló al respecto en Netas Divinas, pues al debatir sobre el tema de la fama, la joven conductora no dejó pasar la oportunidad de contar su experiencia. “El año pasado que yo estaba en un programa en la mañana, (que) es súper masivo, es súper visto, cuando yo dije ‘me quiero ir a hacer otras cosas, y en esas cosas está también conectar con quien soy, mucha gente decía: ‘pero es que el cuadro, es que el cuadro’”, contó Téllez sin mencionar directamente a Hoy pero en clara alusión a este programa.

La conductora de 33 años explicó lo que pensaba ante dichos comentarios: “Y es que yo decía, ‘es que yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso, yo puedo estar o no pero mi búsqueda espero jamás vaya para allá’”, explicó, dejando entrever que ella puso en primer lugar sus intereses y aspiraciones personales y profesionales. Natalia reconoció que no ve como malo querer ser parte de una alineación exitosa en pantalla, no obstante, consideró que no era lo que ella buscaba. “Si lo que haces y tu búsqueda conecta con un cuadro como es estar aquí, yo siempre quise estar en Netas, pero porque yo decía ‘son mujeres y son perfiles, me interesa estar’”, confesó el dicho programa, en el que comparte espacio con Paola Rojas, Jacky Bracamontes, Consuelo Duval y Daniela Magún.

“Estoy porque me interesa, no es porque el cuadro y vas a salir en Unicable”, aseguró Natalia, antes de que recalcar que, si bien no es malo querer ser parte de un elenco famoso, esto puede derivar en algunos casos, como el de ella, que no se sentía completamente plena y realizada. “Siento que lo puedes hacer pero es muy… Siento que te lleva a un camino muy depresivo, o eso es lo que yo sentía el año pasado, yo dije: ‘no tiene llenadera, no tiene fin’”, reflexionó.

Sin bien decidió dejar Hoy para enfocarse en proyectos con los que se siente más identificada, la salida de Natalia del programa se dio en el mejor de los términos, pues ella se ha manifestado agradecida por la oportunidad de formar parte de una emisión tan gustada por el público. Tras haber cerrado este ciclo en su vida profesional le han quedado buenas amistades, como lo es Andrea Legarreta, quien a menudo le hace cariñosos comentarios en sus redes sociales.