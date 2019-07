¡Sin rencores! Khloé Kardashian asegura que no odia a Tristan Thompson

Después de que Khloé Kardashian narrara en uno de los capítulos de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians el drama que experimentó al enterarse de la traición que su ex, Tristan Thompson comentó con Jordyn Woods, ex mejor amiga de Kylie Jenner, muchos pensaron que la relación con el basquetbolista había sufrido una fractura por completo. Si bien luego de eso la creadora de Good American decidió terminar su romance con él, continúan siendo cercanos y cordiales por el bien de su hija True, quien los unirá por siempre.

Aunque ha querido seguir con su vida tras el comentado desliz de su ex, esta semana, la empresaria se tomó un tiempo para responder a uno de sus usuarios que hizo un comentario alusivo al papá de su hija. Hace unos días, la socialité compartió una tierna imagen de True donde uno de sus seguidores escribió: “Sé que Khloé odia a Tristan, pero Baby True está empezando a parecerse a él”.

Dicho comentario atrajo la atención de Koko quien aprovechó para aclarar que ella no le guarda rencor a su ex: “¿Por qué odiaría a alguien que me ayudó a crear un ángel como éste? La gente se equivoca, pero no voy a dañar mi propia salud por aferrarme al odio. Estoy muy ocupada criando a mi hermosa bebé y asegurando (su futuro) para odiar a alguien. La dulce True siempre se ha parecido a su papá. ¡Es hermosa!”, le respondió a su seguridad.

Casi de inmediato, Khloé recurrió a sus historias en esta red social para compartir algunas frases que reflejan su forma de pensar: “No odies a nadie, no importa cuánto daño te hayan hecho”, escribió. La empresaria también citó al escritor inglés Anthony Douglas Williams: “Estamos aquí para sanar, no para hacer daño. Estamos aquí para amar, no para odiar, estamos aquí para crear, no para destruir”.

Aunque su relación amorosa llegó a su final, Khloé y Tristan han dado lecciones de cordialidad como papás. En abril pasado durante el cumpleaños número 1 de True, la socialité y el basquetbolista demostraron que los problemas que tuvieron en el pasado son muy independientes al papel que desempeñan con su hija.