Una ex de Luis Miguel asegura que motivó un cambio positivo en el cantante: 'Le generé muchísimas risas...'

Dos años atrás, el romance entre Desirée Ortiz y Luis Miguel quedó confirmado gracias a las fotografías de un paparazzi, que captó a la entonces pareja a bordo de un yate por Miami, cercanos y muy cariñosos. Sin embargo, esa historia de amor llegó a su fin meses después, aunque la venezolana conserva gratos recuerdos de ese instante de su vida junto a El Sol, sobre todo por una firme razón. De acuerdo con recientes declaraciones de la también presentadora de televisión, ella influyó de manera definitiva en el rumbo positivo que tomó el cantante a partir de que la conoció, un factor que, asegura, se vio reflejado en el inminente éxito que tuvo a partir de ese momento.

Y aunque afirma que la diferencia de edades y los distintos estilos de vida de cada uno desencadenaron su ruptura, se siente orgullosa de lo que pudo aportar a Luis Miguel, a quien define como un tipo maravilloso en todos los sentidos. “Yo aparecí en su vida en un momento delicado, difícil. Estaba en una encrucijada de muchas cosas, emocionalmente, profesionalmente, pero yo siempre recuerdo ese momento con muchísimo positivismo, porque justamente es cuando yo llego a su vida que como que toma las riendas nuevamente de todo, y sale adelante y logra de alguna manera solucionar todas sus cuestiones, todos sus rollos momentáneos, legales o las cosas que todos sabemos que sucedieron…”, dijo en entrevista para Ventaneando.

Pero no solo eso, Desirée aprovechó para manifestar su satisfacción por haber apoyado de esa manera a El Sol, e incluso reconoció que han sido varias personas las que han podido percatarse de ello. “Estoy como muy agradecida con la vida porque sí siento que estuve en un momento muy importante y que de verdad le generé muchísimas risas y muchísimo positivismo en un momento en el que él lo necesitaba… La gente me dice ‘oye Desirée, ¡es que tú lograste!’”, dijo durante la charla, siempre sonriente y de lo más relajada.

Por supuesto, a lo largo de todo ese tiempo también afirma que consiguió hacer frente a uno de los mayores rasgos que definen la personalidad del ídolo musical, y es el relacionado con el halo de misterio del que comúnmente se rodea. “Llegó un momento en que lo senté y le dije: ‘A ver, este tema, este misterio y de que no se puede hablar de ti, que no se puede decir que uno está contigo, lo lamento, llámame millennial, llámame lo que tú quieras, pero no, ya es hora de que la gente conozca al ser humano’…”, contó la venezolana, quien presume así la capacidad que tuvo para lograr que su ex diera un paso definitivo al cambio.

De acuerdo con Desirée, fue tanta la confianza que forjó con su ex, que además platicó con él de la oportunidad de mostrar su lado humano a través de su trabajo, algo que fue posible con el lanzamiento de Luis Miguel, La Serie, un proyecto para el cual le demostró su apoyo incondicional. “Además venía el tema de su serie, lo conversamos, ‘este es el momento en que la gente se enamore no del artista, sino de la persona que hay en ti’. De hecho, hay gente que me dice, ‘hiciste lo que te dio la gana’ y no es que hice lo que me dio la gana, ¡es lo normal!”, dijo.