Gabriel Soto y sus inolvidables vacaciones junto a sus hijas por la Riviera Maya

Muchos famosos ya se encuentran disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano, pero sin duda uno de los que mejor la está pasando es Gabriel Soto. El galán de telenovelas viajó a la Riviera Maya junto a sus hijas Elissa y Miranda, y según ha dado cuenta en sus redes sociales, se han divertido a lo grande. Aunque normalmente se viaja a esta paradisíaca zona del país por sus playas, el actor quiso ir más allá en su viaje, de modo que sus pequeñas vivieran una experiencia inolvidable. Padre e hijas participaron en un ritual con el fin de dar gracias a la madre naturaleza. "Lo he dicho antes, que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que vale la pena compartir", escribió el intérprete al compartir en su Instagram una serie de fotos y videos de esta ceremonia prehispánica. "Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares mas mágicos que hay... Y qué mejor que recibiendo la energía positiva del universo con un ritual maya. Agradeciendo a la madre naturaleza por todas las bendiciones", agregó Gabriel en su publicación. Pero las cosas no terminaron ahí, pues después se lanzaron a una aventura mucho más extrema. "Obvio no podía faltar un poco de adrenalina", señaló Soto, al compartir algunos clips en lo que tanto él como su primogénita demostraron que no le temen a las alturas. Haz click en el video para ver la increíble experiencia de este guapo papá y sus hijas en las Riviera Maya.

