Sofía Castro revela que su mamá tuvo un pequeño accidente pero se encuentra bien

Después de mucho tiempo de no hacerlo, Angélica Rivera se dejó ver públicamente e incluso hizo algunas declaraciones ante los medios de comunicación. La ex Primera Dama se mostró tranquila, pese a la dolorosa situación en la que se encontraba. Ahora, la actriz ha vuelto a hacer una ‘aparición’ pero no de manera directa. Y es que su hija mayor, Sofía Castro, se refirió a ella en sus redes sociales, dando a conocer recientemente sufrió un pequeño accidente, sin embargo explicó que se encuentra bien.

Como otras veces, Sofía tomó su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores, y en esta ocasión fue a petición de ellos que quiso hacer el anuncio. “Para todos los que preguntan, mi mamá está perfecta, tuco un accidente casero pero nada más. Todo bien, gracias”, escribió la joven actriz en sus Stories, sin detallar más sobre las circunstancias de dicho percance, ni sobre cuándo ocurrió exactamente.

Apenas hace unos días, Angélica apareció frente a la prensa en medio de los cortejos fúnebres de su abuelo, don Mario Vargas, quien falleció el pasado 8 de julio a los 98 años de edad. La actriz fue abordada a su salida del Panteón Francés, donde se le dio el último adiós al padre de su mamá, María Eugenia Hurtado. “Vengo a darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos en un momento tan lindo, tan bonito, el despedir a mi abuelo que fue un gran hombre. De verdad les agradezco a todos los medios por estar aquí con nosotros”, dijo Rivera, quien se expresó con tranquilidad y gran entereza, mientras era acompañada por sus hijas Sofía y Regina.

En este encuentro con los medios, Angélica también fue cuestionada sobre su carrera como actriz, misma que dejó en pausa desde un poco antes de que se convirtiera en Primera Dama. Sincera, señaló que está ansiosa de retomar esta faceta de si vida. “Sí, claro que quiero regresar a trabajar. Tengo proyectos muy interesantes para regresar, mi trabajo es mi vida, es mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida, hay proyectos muy interesantes, pero en su momento, yo creo, se los platicaré”, explicó.

Las últimas veces que Angélica se había dejado ver públicamente había sido a través de las redes sociales de sus hijas, pues desde hace tiempo, la actriz decidió dejar su cuenta de Instagram. A finales del mes pasado, Rivera protagonizó junto a Sofía un divertido video que ésta subió a sus redes durante los Premios MIAW de MTV 2019, en el que madre e hija se dejaron ver felices y bailando. Y en mayo, La Gaviota recordó los viejos tiempos al visitar las instalaciones de Televisa, pero no por un proyecto propio, sino porque acompañó a su primogénita, quien se encontraba grabando El Último Dragón.

