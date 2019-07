Eiza, espectacular, en su premier de Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Dando pasos firmes en su carrera en Hollywood, Eiza González no se podía ver más radiante durante la premier en Los Ángeles de su cinta Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Acompañada por sus co-protagonistas, Dwayne Johnson The Rock y Jason Statham, la mexicana partió plaza en el Dolby Theatre de la meca del cine en medio de una multitud de fanáticos de la saga que se dieron cita para intentar ver a las estrellas. Esta vez, Eiza apostó por un look chic y sofisticado con el que estrenó sobre la red carpet su melena mucho más corta de lo que nos tiene acostumbrados.

Aunque en Instagram ya había dado un adelanto de cómo se veía con este estiloso Lob que se vio incluso más corto por las varias capas que rodean su rostro, fue hasta ahora que la vimos lucirlo en un evento público. Y qué mejor manera de hacerlo que con un vestido de escote tipo halter que lucía al máximo con este corte de cabello. El diseño elegido para esta ocasión tan especial fue un vestido de terciopelo negro con bordados inspirados en batallas de la época medieval con algunos detalles en amarillo y rojo, sostenido por un escote tipo halter con un listón en blanco con estampados en negro que caía elegantemente sobre un hombro de Eiza.

El diseño es de la colección otoño/invierno Ready To Wear de Lanvin, el cual la actriz llevó tal y como se vio en la pasarela de París hace unos meses. Eso sí, en vez de los zapatos de piel que llevaba la modelo, Eiza se decidió por unas elegantísimas sandalias de pedrería simulando cristales, que resultaron una sensación entre los fotógrafos. Y es que por su estilo, los zapatos dejaban ver a la perfección uno de los tatuajes de Eiza, el que combinaba a la perfección con los bordados de su vestido. La joyería fue de Cartier, los aretes de diamantes, zafiros, esmeraldas y madre perlas Les Oiseaux Libérés y los anillos, Panthere y Etincelle.

Eiza no dudó en posar con The Rock -que da vida a Luke Hobbs en la cinta-, quien se ha convertido en buen amigo de la mexicana según se ha podido ver en las publicaciones de ambos a través de Instagram. En esta ocasión, el actor se encontraba acompañado por su madre y disfrutó al máximo la presentación de su nueva cinta en un año especialmente prolífico para él.

Ésta es la novena entrega de la popular saga y en la primera en la que Eiza participa, sumándose a su exitosa lista de proyectos. Desde que dejó México, Eiza se ha enfocado en su carrera, consiguiendo enormes logros y colocando su nombre en las más importantes marquesinas del séptimo arte.

