'Yo te tengo a ti': Joy Huerta y el emotivo mensaje a su hija, Noah

¡Más enamorada que nunca de su bebé! Así lo dejó ver Joy Huerta, quien conmovió a sus seguidores no solo por la emotiva postal que compartió en su cuenta de Instagram al posar junto a su bebé, Noah, sino por el mensaje que le dedicó, reafirmando el gran lazo que existe entre mamá e hija.

La integrante del dúo Jesse & Joy, publicó una foto en la que aparece sentada mientras carga a su pequeña -quien parece estar dormida-. ¿Lo más tierno? Fue el gesto que hizo la famosa, quien cerró los ojos mientras le daba un beso en la cabeza a Noah, algo que de inmediato hizo suspirar a sus seguidores en esta red social, ganando más de 335 mil en dicha imagen.

Eso sí… lo más emotivo fue la pequeña estrofa de la canción Para que Sepas de Juan Luis Guerra, la cual se la dedicó a Noah, quien le robó el corazón a Joy y a su esposa desde que la tierna bebé nació a finales de mayo.

“Si París tiene el Arco de Triunfo y a Monet en l'Orangerie, y New York tiene el puente de Brooklyn… yo te tengo a ti”, comentó con los sentimientos a flor de piel, recibiendo los aplausos y mensajes de cariño tanto de amigos como de fans.

La cantante de 33 años causó todo un furor en redes al no solo confesar que se había casado con su pareja de hace más de 7 años -de quien no quiso revelar su identidad-, sino que se convertiría en mamá muy pronto.

Y desde entonces, Joy ha dejado ver un lado que antes no se conocía de ella, al compartir los momentos más importantes junto a su recién nacida, mostrando su faceta como una mamá de lo más tierna y cariñosa con la peque.

“La verdad es que te pueden contar, te pueden decir, pero hasta que no tienes un pedacito de cielo en tus brazos no dices ‘claro, la vida ya me cambió, la vida ya me cambió para siempre’…”, confesó en una entrevista con Javier Poza, demostrando que sin duda está en la mejor etapa de su vida.

