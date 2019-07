Rodeada de amor de los suyos, Andrea Legarreta celebra su cumpleaños número 48

En su mejor momento personal y profesional, Andrea Legarreta llega hoy a los 48 años. Su esposo, Érik Rubín, y sus hijas, Mía y Nina, le dedicaron los más sentidos mensajes de felicitación, además de darle la mejor sorpresa al visitarla en el foro de su programa. Por su parte, la guapa conductora aprovechó esta fecha para hacer una reflexión y compartió con sus seguidores un extenso y sentido mensaje en el que destacó el hecho de que, conforme pasa el tiempo, se siente mejor consigo misma y valora todas las experiencias que la vida le ha dado. “Mientras más años tengo, mejor me sabe la vida”, aseguró.

Desde las primeras horas de este viernes, Andrea tomó su cuenta de Instagram para compartir una nostálgica foto de cuando era bebé, y junto a ella un balance de lo que ha sido su vida hasta ahora. “Me siento plena y feliz... Claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor sentido, las risas limpian y borran las lágrimas, los amores presentes y verdaderos convierten en polvo y soplan los corazones rotos”, escribió en su mensaje, mismo que le valió miles de likes entre sus seguidores.

La conductora de Hoy recordó que cuando era pequeña, tenía una idea muy distinta de lo que es llegar a la edad que ahora tiene. “¡De niña pensaba que alguien de esa edad era viejo! Jajaja ahora me siento tan viva, tan joven, ¡con tanto por hacer!”, confesó Legarreta, quien en sus 48 años ha logrado convertirse en uno de los rostros más queridos por el público. “¡Qué rico se siente tener esa edad y tener mis ganas de vivir!”, escribió Andrea, antes de reiterar que conforme pasa el tiempo, lo negativo deja de tener relevancia. “Las cosas que no valen la pena empiezan a dejar de importarte, las opiniones con malicia también... Los amores te calan hasta los huesos... Las risas te hacen cosquillas en el alma y hasta te rejuvenecen”, aseguró.

Érik, quien lleva ya 19 años de casado con Andrea, no pasó por alto esta fecha y le dedicó unas emotivas palabras a la mamá de sus hijas. “Preciosa, ser de luz. Hoy celebramos tu vida. Nunca me cansaré de agradecerle a la vida tenerte en la mía. Te amo”, escribió en su Instagram el cantante, quien al igual que sus niñas estuve presente en Hoy para participar en los festejos que organizaron en el programa. “Hoy cumple mi compañera de vida, mi mejor amiga, mi cómplice, te amo como no tienes idea”, aseguró Mía, la primogénita de la pareja. Y Nina no se quedó atrás, pues también le dedicó un lindo mensaje a su mamá y, como su padre y hermana, compartió una bella postal. “Mi mami querida te adoro, gracias por hacerme tan feliz todos estos años. Eres la mejor mamá del mundo”, escribió la más pequeña de la familia Rubín Legarreta.

Además de la divertida participación de su esposo e hijas esta mañana en la televisión, seguramente Andrea tendrá un festejo fuera de los foros. “¡Gracias Dios! Por la oportunidad de cumplir estos 48 de esta manera, amada, bendecida, con amigos, familia y sueños… ¡Celebro mi vida! Y que sea un gran año, ¡voy con todo nenes!”, advirtió la conductora de televisión en su mensaje en redes sociales, antes de agradecer de antemano a todos por sus felicitaciones: “¡Gracias por sus buenos deseos! ¡Mi amor y mis mejores deseos para ustedes!”, finalizó.

