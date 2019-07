¡Al agua patos! Así fue la primera clase de natación de Kailani Ochamnn

Todavía no tiene un año y medio de edad y Kailani ya está lista para aprender a nadar. La hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvo su primera clase en la alberca y el momento no podía ser más tierno. Esta adorable niña acudió a su lección enfundada de un coqueto y colorido traje de baño, pero la mejor parte fue su reacción al estar en el agua. Acompañada siempre de la instructora, esta pequeña no mostró ni una pizca de miedo, sino todo lo contrario, pues estuvo sonriente y tan feliz como un pez en el agua. Tras una rato chapoteando, Kai se sintió tan cómoda y segura que no dudó en lanzarse sola al agua. Los famsoss papás de esta niña no daban crédito ante la encantadora escena protagonizada por su hija y no pudieron evitar compartir con sus seguidores este especial momento en su vida. Haz click en el video para ver a Kailani haciendo sus pininos como nadadora.

Loading the player...