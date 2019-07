Angélica Rivera reaparece ante los medios para agradecer el apoyo por la muerte de su abuelo

En medio del luto que la familia de Angélica Rivera atraviesa, tras el sensible fallecimiento de su abuelo, don Mario Vargas, la actriz se tomó el tiempo para hablar con la prensa y agradecerle las atenciones que ha tenido con ella, ante el difícil momento. De la mano de sus hijas Sofía y Regina Castro, la ex Primera Dama salió de la sala del Panteón Frances donde se le dio el último adiós al ingeniero para darle las gracias a los medios por el apoyo.

Con amabilidad, Angélica dijo: “¡Buenas tardes! Vengo a darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos en un momento tan lindo, tan bonito, el despedir a mi abuelo que fue un gran hombre. De verdad les agradezco a todos los medios por estar aquí con nosotros”.

Aunque la actriz únicamente comentó lo anterior reveló sorprendida la edad de su abuelo: “Tenía 98, el 14 de noviembre cumplía 99 años”, detalló. Respetuosas, Sofía y Fernanda se mantuvieron al margen de las preguntas de la prensa y más bien salieron para apoyar a su mamá frente a las cámaras.

Con entereza, Angélica Rivera añadió: “Yo creo que el regalo más grande que le podemos dar los hijos a los padres es cuidarlos, les regalamos los nietos, los bisnietos y los hijos. Mi mamá lo cuidó hasta el último día y se fue feliz, se fue contento, recordamos hace unos minutos lo que nos enseñó y, bueno, deseamos que descanse en paz”.

Sobre los motivos del fallecimiento, Angélica explicó: “Fue por la edad, mi abuelo estuvo muy fuerte siempre. De verdad que era un roble, él siempre dijo, cuando dormía y le daba el beso a la abuela, quiero tener una muerte, en paz, sin dolor y sin vergüenza y así fue. Él se despidió de todos nosotros, se quedó dormidito, nos tomó de la mano y a cada uno nos dio un consejo. A mí me dio consejo que lo voy a guarda aquí en mi corazón”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La ex Primera Dama narró que, en el momento del deceso, ni ellas ni sus hijas estaban presentes, pero por fortuna sí tuvieron la oportunidad de despedirse de él: “Yo lo vi hace como dos semanas, mi abuelo estaba perfectamente bien. Yo me fui de viaje con mis hijas, porque mi hija Fernanda está estudiando en Boston, no enteramos de la noticia y regresamos, pero hicimos todo por Facetime, nos despedimos, me mandaba besos y, bueno aquí estamos con él”, finalizó.