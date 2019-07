¿Las Kardashians sospechaban lo de Jordyn y Tristan desde hace tiempo?

Cuando la bomba mediática que explotó con la publicación de la traición que Tristan Thompson cometió con Jordyn Wood, se dijo que lo de ellos fue algo de una sola noche, pero nuevas declaraciones, apuntan a que la expareja de Khloé Kardashian y la ex mejor amiga de Kylie Jenner puedo haber comenzado tiempo atrás, ¿será?

VER GALERÍA

Esta nueva información tomó relevancia luego de que Larsa Pippen, una de las amigas más cercanas de las Kardashians, confesara que, tiempo atrás, ya se habían percatado de una actitud muy sospechosa entre Jordyn y Tristan. Resulta que hace unos días la ex mujer de Scottie Pippen, dijo en entrevista para el podcast de su amigo Janson Lee que, cuando a ella le contaron lo del coqueteo de Woods y Thompson, no lo dudó ni un segundo.

Recordemos que fue Larsa Pippen la primera persona que se comunicó con el clan Kardashian para informarle sobre la indiscreción: “Llamé a Kim, pero ella no me creyó. Me dijo: ‘no es posible’… Entonces llamé a Kourtney y ella me dijo: ‘sí, lo creo’”, según explicó, la mayor de las Kardashians no dudó en la versión porque, en el pasado, ya había presenciado una actitud extraña entre ambos.

VER GALERÍA

Aunque Larsa y Kourtney no tenían la certeza de que el desliz haya empezado antes, recordó que en su momento les pareció muy sospechosa la relación que tenían Jordy y Tristan, aunque no le prestaron mucha atención. Lo cierto, es que cuando se enteraron de la indiscreción, aquello se convirtió en un valioso precedente para confirmar lo sucedido, aunque tanto el basquetbolista como la ex amiga de Kylie aseguraron que sólo traspasaron la línea de la amistad esa noche.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Durante la entrevista que Wood concedió a Jada Pinkett Smith, la joven aseguró que ella y Tristan solo protagonizaron un beso en el que no hubo pasión, de hecho, aseguró que a la mañana siguiente del evento todavía no podía ocurrir que aquello hubiera pasado, por lo que prefirió no confesarlo a Kylie, ni a Khloé.