Atala Sarmiento sobre el último año y medio de su vida: ‘Fue doloroso y de mucho aprendizaje’

Hace más de dos semanas Atala Sarmiento cerró un importante ciclo en su carrera profesional, pues el programa que la acogió en su mudanza a Televisa finalizó sus emisiones. Y ahora que la conductora se encuentra libre y sin un proyecto concreto para regresar a la pantalla, está aprovechando su tiempo para descansar y reflexionar sobre lo que ha vivido a últimas fechas. Sincera, la conductora habló sobre lo que ha sido este último año y medio para ella, y ha reconocido que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Tras el final del programa Intrusos el pasado 14 de junio, se empezó a especular sobre que Atala ya tenía un nuevo espacio en la televisión, sin embargo ella misma se encargó de desmentir estas versiones y ahora ha revelado que de momento ocupará su tiempo en sí misma. “Ahora mismo estoy de descanso, he tenido un año y meses muy intensos, necesito hacer una pausa para volver con energía suficiente”, confesó en entrevista con Las Estrellas. “Mi plan es vivir, eso de estar en la rutina es olvidarse de uno mismo”, reflexionó.

La conductora llegó a Intrusos luego de haber estado varios 20 años en TV Azteca, no obstante su cambio de televisora se dio en medio de roces y diferencias con quienes fueron sus compañeros en Ventaneando. Atala ha preferido no hacer mucho caso a las críticas que generó esta situación, sin embargo no ha tenido reparo en aceptar que lo que ha vivido hasta ahora en el terreno profesional ha sido difícil. “Lo que viví fue doloroso, y también de mucho aprendizaje”, reconoció.

Si bien señaló que por ahora está descansando, Atala ya ha pensado en opciones para retomar más adelante su carrera. “Las redes sociales representan una gran oportunidad, todo está evolucionando y tenemos que hacerlo a la par, pronto tendré sorpresas por mi canal”, adelantó a Las Estrellas, sin precisar cuándo podría dar noticias sobre algún proyecto en estas plataformas. “Ahora estoy con un equipo muy capaz para desarrollar algo por esa vía y me tiene muy ilusionada poder entrar desde ahí a mi propio espacio”, detalló la presentadora de televisión, quien ha seguido puntual escribiendo su columna en un diario nacional.

Aunque es conocida por su gran simpatía y gran sentido del humor, la conductora descartó dedicarse a la comedia, pues aseguró que quiere el mensaje que buscar trasmitir a su público va en otro sentido. “Me parece que la comedia es un recurso muy válido, creo que con lo vivido recientemente, tengo que dar un mensaje mucho más potente”, explicó Atala, antes de señalar que incluso ha pensado en la posibilidad de acercarse a la gente de una forma totalmente distinta a lo que ha venido haciendo: “Quizás en pláticas o una conferencia, que no significa que no vaya a ser muy divertida, pero mi deber moral con el público es dar un mensaje poderoso”, recalcó.

