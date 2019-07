Celina del Villar a Benny Ibarra por 31 años de amor: 'No cambiaría nada de lo vivido contigo'

Fue en el verano de 1988 cuando los caminos de Celina del Villar y Benny Ibarra se cruzaron para nunca separarse. Con la misma ilusión de los primeros años de relación, este 7 de julio, Celina del Villar tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su esposo, con quien ha compartido más de tres décadas en las que el amor ha sido siempre una constante.

Con una foto del pasado, cuando ella y Benny comenzaban a escribir sus memorias juntos, Celina escribió: “31 años de una historia deliciosa, llena de sabores, colores, de aprendizaje, de emociones plenas. ¡Qué gran viaje, Benny! No cambiaría nada de lo vivido contigo hasta hoy. Hemos sido maestros y alumnos y por eso. Gracias, te amo @Bennyibarra”.

Ante las lindas palabras de su esposa, Benny reaccionó a la publicación y escribió: “Te amo cielo. Gran viaje. De todo. Creciendo y creciendo y siempre con amor. Siempre. Gracias por tanto”. Los románticos mensajes de la pareja provocaron la reacción de varios de sus amigos, entre ellos Daniela Magún, Glenda Reyna y Erik Rubín.

En alguna ocasión, la exmodelo contó un poco del día en que se enamoró del padre de sus dos hijos, una noche en la que él quería que todo saliera a la perfección: “Fue una cena romántica en un lugar muy elegante, el restaurante Lancers. Cenamos increíble y me acuerdo perfecto de la cara de Benny cuando llegó la cuenta, como de ‘¿qué voy a hacer?, no traigo suficiente’. No me acuerdo si le completé o acabó dejando empeñado su reloj, entonces me enamoré”, relató Celina a la revista Central.

Después de 15 años de noviazgo, en 2003 llegó la boda para Celina y Benny, quienes se juraron amor eterno en presencia de sus dos hijos María y Mateo. Aunque en estos momentos los hijos de la pareja ya son dos jóvenes que se encuentran estudiando en el extranjero (María en Londres y Mateo en Boston), siempre vuelven a casa para compartir con sus papás, tal como sucedió la semana pasada que la familia disfrutó de un fin de semana en San Miguel de Allende.