Omar Chaparro sorprende al revelar el gran talento de su hija

Para muchos es un sueño que una persona amada escriba una canción en su honor, sin embargo, la realidad es que muy pocos tienen la fortuna de tener a gente con verdadero talento musical que pueda componer una melodía especial. Aún así, hay algunos pocos afortunados que sí cuentan con esta suerte, tal es el caso de Omar Chaparro, que presumió a lo alto en redes sociales el increíble detalle que su hija Andrea tuvo hacia él al componerle una canción única, que además de dejar al descubierto el inmenso amor que se tienen, sorprendió a sus seguidores al revelar el innegable talento de su primogénita.

Chaparro compartió un video en su perfil de Instagram donde se puede ver a su hija Andrea, que ya es toda una señorita, interpretando al ritmo de su guitarra una tierna melodía dedicada al actor, con quien notablemente mantiene una excelente relación. “Creo que nunca me habían compuesto una canción, qué increíble que hayas sido tu @andreachaparroo TE AMO”, comenzó su mensaje al pie del video el comediante. “Hace unos días soñé con ella, tuve un sueño hermoso, se lo platiqué y después me sorprendió con esta canción, nunca deja de sorprenderme, nunca dejará de hacerlo”, continúo dando una pequeña explicación sobre el por qué de la letra de la canción, “Antes de que me regañe @emiliano_chaparroo debo decir que también él me compuso la canción “Te Quiero Papá” (tin tin tin)”, agregó haciendo honor a su representativo sentido del humor.

La canción, que conmovió a más de uno de sus seguidores, habla sobre el sueño de Chaparro y aprovecha para expresar lo mucho que la joven extraña a su papá ahora que se encuentra radicando de vacaciones en Europa por su aniversario de bodas. Omar explicó junto a su post en una captura de pantalla, que hace apenas unos días había soñado a Andrea tomando increíbles fotos junto a un caballo negro precioso.

Al parecer, esta conversación inspiró a la joven, que de inmediato decidió componer una canción en honor a su famoso padre y su peculiar sueño. “Me dijo que soñó conmigo, dijo que había un hermoso caballo negro y una cámara”, comienza la canción. “Quiero hacerte feliz, puedes escribirme y contarme como te sientes cuando quieras. Te extraño tanto, aún más cuando estoy del otro lado del mundo”, se puede escuchar en el pequeño coro que tanto la joven como el actor compartieron en sus perfiles de Instagram.

El video generó miles de reacciones, entre ellas las de muchos compañeros famosos que aplaudieron el talento de Andrea, motivando a su padre a apoyarla para que siga trabajando en su agilidad musical. Algunos otros fans remarcaron la belleza de la jovencita, que con el paso de los años ha forjado una fuerte personalidad y un estilo único que al parecer ha estado influenciado en todo momento por el arte y la creatividad.