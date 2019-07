La romantiquísima celebración por el 20 aniversario de bodas de David y Victoria Beckham

Mientras que para muchas celebs el 4 de julio tiene un significado patriótico por el Día de la Independencia estadounidense, para David y Victoria Beckham es totalmente romántico. La pareja británica se casó en esa fecha pero del año 1999 y desde entonces ha construido un matrimonio sólido y lleno de amor, el cual comparten con sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Estas dos décadas como marido y mujer no podían pasar desapercibidas para la diseñadora de modas y el ex futbolista, por lo que decidieron festejar de la manera más especial e inolvidable. Esto dos famosos se dieron una romántica escapada a París, donde disfrutaron de algo que muy pocos pueden hacer: ¡un tour privado por el Palacio de Versalles! David y Victoria tuvieron la oportunidad de recorrer los espectaculares espacios de este emblemático recinto parisino, e incluso improvisaron una sesión de fotos que no dudaron en compartir en sus redes sociales. "Un sueño hecho realidad", escribió la ex Spice Girl al describir esta experiencia; haz clic en el vide para dar un vistazo a la exclusiva visita de los Beckham a Versalles.

