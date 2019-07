Con nuevas fotos, Tania Ruiz agradece tener a Peña Nieto en su vida

Desde hace varios meses, la relación del ex Presidente Enrique Peña Nieto con Tania Ruiz Eichelmann ha acaparado los reflectores. Pero a pesar de que la modelo es toda una celebridad en las redes sociales, ha preferido mantenerse un tanto discreta respecto a su noviazgo con el ex mandatario. Y aunque, haciendo gala de su sencillez y cercanía con sus seguidores, no se había rehusado a contestar a quien le preguntara por él, sólo una vez le había dedicado una publicación. Sin embargo, tal parece que la guapa potosina ya no puede reservarse más su amor, pues acaba de tomar nuevamente sus cuentas para gritar al mundo lo enamorada que está del político mexiquense.

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 300 mil seguidores, Tania compartió sus más románticas publicaciones junto a Peña Nieto. “Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos”, escribió la modelo de 31 años sobre una foto en la que se le ve posando abrazada y muy sonriente con el ex Presidente. “Pero sobre todo por hacerme ver dónde no están mis límites en el amor como en todo”, agregó en dicha imagen que publicó en sus Stories.

“Sé que hay algo inmenso que nos sostiene y protege ¡y eres tú! ¡Gracias por tanto!”, finalizó su sentido mensaje, en el que nuevamente ha hecho gala del gran amor que le profesa a Peña Nieto. Y a decir de las instantáneas, -pues después publicó un collage- el político no le es indiferente, pues se ha dejado ver también sumamente enamorado de Tania. En su posado, a modelo se deja ver guapísima como siempre, usando un conjunto amarillo con estampado floral, mientras que el ex mandatario luce un pantalón oscuro y un saco a cuadros.

Algo que de inmediato generó interés entre los seguidores de Tania es el lugar en que fueron tomadas las románticas postales, pues ella no reveló detalles al respecto. El escenario nocturno en el que se dejó ver la pareja pareciera ser el de una fiesta, pues las luces, mesas y decoración apuntan a ello. Dadas últimas publicaciones que Ruiz había hecho en sus Stories, hay quienes se han aventurado a pensar que la pareja podría encontrarse fuera de la capital o incluso en un destino mucho más lejano, ello debido a que, tras varios días ausente en las redes sociales, la modelo reapareció explicando que el sitio en el que se encontraba no gozaba de buena recepción para celulares. No obstante, sigue siendo un misterio el lugar de la cita de esta enamorada pareja.

Aunque la relación del el Peña Nieto con TanIa ya no es para nada un secreto, han sido pocas las veces en que ella se ha referido públicamente a él en sus redes sociales. Fue a finales del mes de mayo que la modelo potosina se animó a compartir -por primera y única vez hasta ahora- una foto junto al ex mandatario Peña Nieto. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!", escribió entonces junto a la instantánea, misma que fue tomada durante la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, evento al que asistieron juntos días antes y del que ¡HOLA! dio compartió en sus páginas todos los detalles, como los posados de la pareja junto a los hijos del político, Paulina y Alejandro Peña Pretelini, así como junto a la familia de ella.

