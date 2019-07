¿Probará la actuación como su hermana? Fernanda Castro se sincera con sus seguidores

Desde hace un tiempo Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y Alberto El Güero Castro, anunció que seguiría con el legado artístico su familia, como cantante, para lo cual se mudó a Boston para estudiar la universidad y prepararse para convertirse en una gran estrella. Aunque cambió su residencia, la joven no se olvida de sus seguidores en México y hoy les regaló una ronda de preguntas y respuestas en la que hizo interesantes revelaciones.

En primer lugar, reconoció que no está interesada en seguir los pasos de su mamá y de su hermana en la actuación, pues se siente más cómoda frente a un micrófono: “Respeto mucho ese trabajo, pero en serio no me gusta actuar y me da mucha pena, aparte de que yo tengo muy mala memoria. Mejor me quedo cantando”, explicó.

También habló de cómo lidia con el hecho de ser hija de figuras públicas, algo que no le causa conflicto: “Creo que son difíciles las redes sociales, porque es uy fácil decir cosas desde la comodidad del sillón”. Sus fans le preguntaron qué fue la parte más difícil de mudarse a Boston, donde vive sola: “Dejar a tu familia y a todo lo que ya estás acostumbrado, pero si son tus sueños vale la pena siempre seguirlos (¡qué cursi!)”.

Por último, Fernanda respondió de forma m uy original a una seguidora que le preguntó: “¿Qué fue lo más difícil de ser 6 años la hijastra del presidente?”, a lo que escribió: “Personalmente fueron muchas cosas que, espero, un día escuchen en canciones”, dejando abierta la posibilidad de, en un futuro, contar su experiencia a través de su música.

