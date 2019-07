Tania Ruiz reaparece en redes sociales y explica el motivo de su ausencia

Además de su faceta como modelo, Tania Ruiz Eichelmann es una celebridad en las redes sociales. Esta guapa potosina suele compartir tips de moda y belleza, así como profundas reflexiones que siempre son bien recibidas por sus miles de seguidores. No obstante, desde hace unos días, la novia de Enrique Peña Nieto se había mantenido desconectada de sus cuentas, despertando curiosidad entre sus fans sobre el motivo de su ausencia. Pero ahora que ha hecho una breve reaparición, ella misma se ha encargado de explicar por qué no se había dejado ver últimamente.

Siempre cercana con sus seguidores, Tania publicó un video en sus Instagram Stories en el que admitió que ha estado un tanto alejada de las redes sociales y reveló la razón de ello. “Ya sé que estoy desconectada y desaparecida, pero no tengo mucho internet en donde estoy”, explicó la modelo de 31 años sin detallar en dónde se encuentra con exactitud ni si viajó acompañada. “La verdad por un momento está mejor que estoy un poco desconectada del teléfono que le invierte uno mucho”, agregó la potosina en su clip, en el que lució muy guapa como siempre.

La modelo, cuyo último post en Instagram es del 25 de junio, prometió a sus seguidores que dentro de poco estará de regreso en sus redes sociales. “Pero estoy muy bien, ya pronto me reconecto”, aseguró Tania en sus Stories, donde luego explicó que debido a problemas técnicos, las dos partes de su video se subieron de forma desordenada. “Tenía tan mala recepción que mi video se subió primero la segunda parte y después la primera parte, ¡parezco loca! Que ni se sabe lo que digo”, escribió un poco apenada, pero tomándolo con buen humor.

Pero esto no fue lo único que publicó Tania en su breve reaparición en Instagram, pues al parecer aprovechó el momento en que tuvo buena recepción para compartir una postal en la que se deja ver muy querida. En dicha imagen se le ve cargando dos grandes ramos de rosas rojas que apenas y alcanza a sostener con sus brazos, mientras que en su rostro se dibuja una sonrisa. La modelo no reveló quién fue el autor de este bello detalle, pues sólo acompañó la foto de varios emojis con ojos de corazón.

Aunque su relación con el ex Presidente mexicano ya no es un secreto, han sido pocas las veces en que Tania se ha referido públicamente a él en sus redes sociales. Fue a finales del mes de mayo que la modelo potosina se animó a compartir -por primera y única vez hasta ahora- una foto junto a Peña Nieto. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!", escribió entonces junto a la instantánea, misma que fue tomada durante la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, evento al que asistieron juntos y del que ¡HOLA! dio todos los detalles en sus páginas.

