Diego, el hijo de Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, convertido en el más tierno hincha de Brasil

Diego, el hijo adorable de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, heredó no sólo el encanto de sus famosos padres, sino también su pasión por el futbol. Este pequeuño de tan sólo tres años de edad ha demostrado en más de una ocasión ser el hincha más tierno en los partidos de la Selección Mexicana, pero también en los del equipo del país natal de su papá. Tal es el caso del juego de ayer entre Brasil y Argentina en las semifinales de la Copa América. Desde antes de que hubiera un marcador final, Dieguito ya había pronosticado el triunfo del conjunto verdeamarela y su orgulloso papá no perdió la oportunidad de presumirlo en sus redes sociales. El actor y modelo de 37 años es un ferviente aficionado de este deporte, por lo que no es de extrañar que su hijo quiera seguir su ejemplo. Haz click en el video para ver la simpática forma en que Diego manifestó su apoyo a la Selección Brasileña.

