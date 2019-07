La razón por la que Kylie Jenner defendió a Jordyn Woods de sus hermanas

La familia Kardashian pasó por uno de sus momentos más tensos el pasado mes de febrero, pues un escándalo protagonizado por dos personas muy cercanas. El desliz de Tristan Thompson, ex pareja de Khloé, con Jordyn Woods, la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, sacudió a todo el mediático clan. Esta tensa situación puso a la menor de las hijas de Kris Jenner en una posición muy difícil, tanto que optó por pedirle a su inseparable que se mudara de su casa, donde hasta eso momento habían vivido juntas. Pero ahora se ha dado a conocer que en un primer momento la joven empresaria hizo frente a una sus hermanas para defender a Woods.

El más reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians mostró la reacción que tuvo Kylie luego de que su hermana Kim publicara en Instagram un video en el que junto a Malika Haqq, amiga de Khloé, aparecía cantando el tema Don't Mess With My Man, algo que fue interpretado por muchos como una indirecta para Jordyn. "Simplemente pienso que deberíamos estar por encima de todo esto, que deberíamos ser mejores personas. Me parece que deberías llamarla o gritarle o lo que les dé la gana, pero hagámoslo en persona”, reprochó Jenner a la esposa de Kanye West en una llamada telefónica, luego de descubrir el post que incluso se hizo viral.

“No hay necesidad de hacerle bullying a nadie a través de las redes sociales", agregó la joven de empresaria, pues al parecer estas el clip contribuyó a que se Woods recibiera comentarios negativos. "Anoche me contactó y me preguntó si me importaba que viniera a buscar algunas cosas que había dejado en casa. Pasó a recogerlas y solo por su mirada... Es evidente que está pasándola muy mal", agregó Kylie visiblemente afectada por lo que estaba pasando su amiga.

El capítulo anterior del famoso reality show mostró las primeras reacciones en este drama familiar. Aunque todos en el clan se mostraron sorprendidos ante la indiscreción de Woods, sin duda, la más afectada fue Khloé. “Simplemente apesta que tenga que ser tan público”, lamentó Koko, quien se mostró muy triste al saber que Jordyn, a quien veía como una hermanita, había sido capaz de involucrarse con su pareja: “Sabía quién era él, nunca en un millón de años pensé que ella era así”, comentó visiblemente conmovida.

Aunque toda esta situación se está conociendo poco a poco en Keeping Up With the Kardashians, fue realmente en febrero de este año cuando tuvo lugar. Tras varios días de indirectas y especulaciones en redes sociales en torno a una nueva infidelidad de Tristan, se confirmó que la mujer implicada en el affaire era Jordyn, amiga íntima de Kylie. En un primer momento Koko arremetió contra la joven, sin embargo después se retractó para responsabilizar al padre de su hija: “Jordyn no es culpable de la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan”, aseveró entonces. Pero ahora, tal parece que las cosas se han calmado bastante, y prueba de ello es que en su pasado cumpleaños, Khloé recibió una felicitación de parte de su ex: "Disfruta tu día Koko", escribió el basquetbolista.

