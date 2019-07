Al estilo Boo de Monsters Inc, Kailani regala sus fotos más tiernas

A su corta edad Kailani ya es toda una celebridad de las redes sociales. La hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no deja de cautivar a los seguidores de sus famosos padres, pues se ha convertido en la protagonista de sus publicaciones. Ahora en pleno verano, la pequeña ha regalado los fans de la pareja sus más tiernas fotos, pues se ha dejado ver en un look muy parecido al de un personaje animado muy entrañable: Boo, de la película Monsters Inc.

Este fin de semana, Aislinn y Mauricio disfrutaron junto a Kailani de un divertido paseo en familia y fue la actriz la que compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram. La pequeña, que el pasado mes de febrero cumplió su primer año de vida, acaparó la atención gracias a su encanto natural. La niña lució de lo más linda con un conjunto de T-shirt y short multicolor, a juego con unas sandalias tornasol. Pero fueron sus coletas y su gran fleco las que le dieron al toque aún más tierno, pues sin saberlo, hicieron de su look un homenaje a Boo.

Esta feliz familia de tres posó para una foto que Aislinn compartió en sus Instagram Stories. Guapísma, la actriz se dejó ver con un short color mostaza a rayas, blusa blanca y slippers blancos, mientras que su esposo optó por un cómo look deportivo de pies a cabeza. Pero más allá de sus outfits, lo que lucieron en común estos famosos y su pequeña fue la gran sonrisa en sus rostros. “Día soleado, día divertido”, se lee sobre la postal publicada por la protagonista de La Casa de las Flores.

La actriz no reveló el lugar de su paseo, sin embargo es sabido que la pareja gusta de pasar su tiempo libre en Tepoztlán, Morelos. “Día de primos”, escribió Aislinn en una de las fotos que compartió en sus Stories, en la que se ve a Mauricio jugando con su hija en la alberca junto a otros niños. El actor por su parte, también publicó en su propia cuenta una hermosa postal padre e hija de ese divertido momento. “Fiesta en la piscina”, tituló la imagen, en la que se le cargando delicadamente a su pequeña, que presume la mirada más tierna que puede haber.

Las redes sociales han sido la herramienta con la que la pareja ha compartido con sus fans sus momentos más felices, sin embargo, hace unas semanas, Aislinn hizo uso de ellas también para mandar un sincero mensaje en el que compartió su más profundo sentir. “Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que “algún día” podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero “ese día” jamás llega... ¿Por qué no mejor pensar que “ese día” ya es hoy?”, reflexionó la joven madre.

