¿Bebé a bordo? Kylie Jenner y el video que desató el rumor de que podría estar embarazada

Todos recordamos la magistral forma en la que Kylie Jenner ocultó a los medios de comunicación su embarazo cuando esperaba a Stormi situación que, en su condición de influencer y estrella de reality show, parecía algo imposible. Luego de que disfrutó de su feliz estado en completa privacidad, un video en el que supuestamente se escucha decir “estoy embarazada” ha despertado todas las sospechas de que, no sólo podría estar esperando a su segundo hijo, sino que, de ser cierto, no lo vivirá alejada de los reflectores como el primero.

El rumor de que un nuevo integrante de los Kardashian Jenner viene en camino se desató luego de que ayer, durante la fiesta de cumpleaños de Khloé Kardashian, una voz muy parecida a la de Kylie mencionara en una conversación con otras mujeres “I'm pregnant”. Como la revelación fue de una forma completamente accidental, Koko no se percató de lo que se escuchó de fondo en el clip y lo compartió.

Aunque los fans de Kylie ya comienzan a ilusionarse, el clip carece de varios elementos para poder considerarse como una confirmación. Primero porque sólo se escuchan las voces de las mujeres y, aunque parece que es Kylie es quien habla, no tenemos la certeza. De ser cierto, la publicación de Khloé podría arruinar la estrategia que aplicó durante su primer embarazo, el cual confirmó hasta que su pequeña Stormi llegó al mundo.

Aunque en su momento, Kylie consiguió que ningún fotógrafo la captara embarazada, durante la temporada número 14 de Keeping Up With The Kardashians, la joven emperesaria sí apareció a cuadro mostrando su pancita. De hecho, en varias escenas se ve feliz de compartir esta importante etapa con Khloé, quien también se encontraba esperando a True.

Justo en el reality mostraron cómo fue que la menor de las hijas de Kris Jenner consiguió guardar el secreto, pues sólo se lo confió a su círculo más cercano. “Es una locura, ¿cómo pudo ocultarlo?”, comentó Kim en el episodio en el que Kris les cuenta cómo asistió el parto de Stormi.