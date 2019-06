Ingrid Coronado confiesa que aunque tiene 5 años sin pareja todavía cree en el amor

Tras más de medio año de haberse despedido de Venga la Alegría, Ingrid Coronado disfruta el tiempo fuera de la pantalla, lo cual incluso le ha permitido enfocarse en su faceta de escritora de libros infantiles. El reciente lanzamiento de Simón y el Sauce Llorón ha llevado a esta talentosa mujer a pisar distintos programas, en los que no han faltado las preguntas en torno a la vida personal, incluida su situación amorosa. Sincera, la presentadora no ha tenido reparo en confesar que ya lleva varios años soltera, pero eso no significa que haya dejado de creer en el amor.

Sentada a la mesa junto a los conductores del programa D-Generaciones y hablando del tema del matrimonio, Ingrid fue cuestionada sobre si se casaría nuevamente. “Primero tendría que animarme a tener un novio, y después ya me podrías preguntar si me volvería a casar”, dijo la conductora entre risas, antes de revelar que lleva casi cinco años sin pareja. “Cuando viene un rompimiento sí te da miedo volverte a enamorar, cada vez te vuelves más exigente”, explicó Coronado, quien en 2015 pasó por un divorcio.

Y aunque Ingrid ha confesado que dicha ruptura no fue fácil, ella sigue abierta al amor. Y a sus 44 años de edad, ella sabe muy bien lo que quiere, por lo que dejó claro que prefiere un hombre mayor a uno más joven. “Si lo que quisiera es una aventura, por supuesto que querría un chavito, ¿no? pero yo lo que quiero es una relación real, que lo ideal es que sea alguien de mi edad, porque ya tenemos más experiencia”, explicó.

“Creo que con un hombre maduro con más experiencia pues podríamos entendernos mejor”, reiteró Ingrid, quien sin embargo no pudo definir exactamente qué cualidades buscaría en un galán. “Pues es que no ha llegado el hombre, así que no sabría decir lo que tiene que tener, sí puedo decirte que hay muchas cosas que te las da la experiencia, que te las da los años, ahora sí que los revolcones de la vida”, aseguró la conductora.

Ingrid se divorció de Fernando del Solar en 2015, luego de siete años de matrimonio. El conductor de origen argentino, quien además había sido su compañero en Venga la Alegría, es el padre de sus dos hijos menores, Luciano y Paolo. Tras esa separación, misma que ella ha confesado fue muy difícil, Coronado se manifiesta abierta a esperar sin presiones al galán indicado. “Mejor espero a que llegue la persona, sí creo en el matrimonio y sí creo en el amor, lo que pasa es que después del… pues es como difícil”, dijo, en aparente alusión a su última ruptura.

