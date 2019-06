Por qué Beatriz Gutiérrez y Melania se perderán la reunión de primeras damas en el G20

Osaka, Japón se encuentra de manteles largos con la llegada de los mandatarios de los países que conforman el G20. Este tipo de cumbres, de gran importancia diplomática a nivel internacional, suelen dar la oportunidad de ver reunidas a las primeras damas pertenecientes al bloque en una de las pocas ocasiones en las que tantas primeras parejas se reúnen en un mismo país. Pero, desgraciadamente, este año no se verá a dos integrantes, a Beatriz Gutiérrez Müller y a Melania Trump, quienes no han asistido a la cumbre. ¿Por qué no estarán?

VER GALERÍA

En una situación muy comentada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir a la primera edición de la cumbre desde que asumió el poder. Serán el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes hagan el viaje hasta Japón para que México tenga presencia en esta cumbre de tan alta importancia para las decisiones internacionales. Pues tal como se lee en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el G20 es el “principal foto de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de los países desarrollados como de economías emergentes”.

VER GALERÍA

Ésta es la segunda edición consecutiva en la que México no cuenta con la presencia de su primera dama en la reunión, hay que recordar que en noviembre del año pasado cuando se celebró la cumbre en Argentina, Enrique Peña Nieto viajó sin Angélica Rivera. Previo a esto, en julio de 2017, Angélica viajó a Hamburgo incluso acompañada de su hija Regina, para vivir unos días de actividades en los que pudo convivir con Brigitte Macron, Juliana Awada, Sophie Trudeau y Melania Trump.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con la llegada de Melania Trump, el club de las primeras damas entra en sesión

El club de las primeras damas del G20: Angélica, Brigitte, Sophie y Juliana se reúnen

Es precisamente ésta última quien ha marcado otra gran ausencia en el club. A pesar de que el Presidente Trump de Estados Unidos ha llegado ya a Osaka, se ha podido ver que Melania no va con él. En su lugar, el mandatario estadounidense ha llegado hasta el país nipón con su hija, Ivanka Trump, quien con un papel oficial dentro de la agenda de su padre, suele realizar este tipo de viajes internacionales con él. La falta de la Primera Dama de Estados Unidos podría explicarse al recordar que hace menos de un mes, Melania estuvo en Japón durante una visita de Estado previo a su viaje a Reino Unido.

VER GALERÍA