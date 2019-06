Entre risas, Itatí Cantoral confiesa que tiene a San Antonio 'de cabeza' para encontrar el amor

A punto de arrancar un nuevo proyecto profesional, Itatí Cantoral se encuentra en un gran momento de su carrera. Sin embargo, entre los fans de esta talentosa actriz también se ha despertado curiosidad el tema de su vida amorosa, pues actualmente está soltera. La intérprete fue cuestionada al respecto en una aparición pública, y lejos de evadir las preguntas de índole personal, las contestó de buena gana y hasta hizo algunas bromas.

VER GALERÍA

Al asistir al claquetazo de Locas por el cambio, película de la que formará parte del elenco, Itatí fue abordada por la prensa. Entre las primeras preguntas que le lanzaron los reporteros destacaron algunas sobre si actualmente mantiene o no una relación sentimental con alguien. Sincera, la actriz de 44 años rechazó tener algún romance. “Cuando tenga novio se los voy a decir”, dijo a los medios, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. La intérprete, que acudió a la cita acompañada de su hijo José Eduardo, sacó además a relucir su buen sentido humor e incluso bromeó respecto a su actual soltería. “A mí me gustan mayores, chicos, la edad no importa”, aseguró entre risas, antes de hacer alusión a una conocido ritual para hallar el amor: “Ya tengo de cabeza a mi San Antonio, ¿no me creen?”, expresó divertida antes de señalar que aún no le ha sido efectiva esta práctica, “pero dicen que hay que tener”, aseguró.

VER GALERÍA

Ya en un tono un poco más serio, Itatí explicó las razones por las cuales ahora ha dejado en segundo plano a su vida amorosa. “No tengo el tiempo en estos momentos de mi vida, a mi hijo Roberto ya lo están contratando para la segunda división (de futbol) y Eduardo se va a estudiar también, María Itati tiene 10 años…”, expuso la actriz, asegurando que está viviendo un momento importante para sus hijos. Pero más allá de su faceta de mamá de tres, su carrera como actriz también la tiene muy ocupada: “Estoy muy comprometida con mi trabajo, luego ni me queda el tiempo”, aseguró.

VER GALERÍA

Pero el hecho de que ahora se encuentre soltera, no significa que Itatí no reconozca el valor de una relación sentimental, y tan es así que les ha dado algunos consejos al respecto a sus hijos. “Lo más importante es que te enamores de alguien, siempre se los he dicho a mis hijos, lo más importante es que te enamores de alguien y que esta persona te haga sentir feliz”, aseguró la actriz, quien ha estado casada en dos ocasiones.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Itatí estuvo casada durante cinco años con Eduardo Santamarina, quien es padre sus hijos Roberto y José Eduardo. Tres años después de su separación del actor, la intérprete se dio una nueva oportunidad en el amor en 2008 al casarse con Carlos Cruz, con quien tuvo a su pequeña María Itatí. No obstante, en 2007 la actriz y su entonces marido decidieron poner fin a este matrimonio. Al respecto, la actriz habló también ante las cámaras y descartó estar lista para pisar el altar por tercera vez. “Después de dos divorcios, ¿crees que estoy preparada para la nueva?”, dijo a un reportero, antes de confesar: “yo creo que ya, igual y aquí me quedo, honestamente no es algo que sea lo principal en mi vida en este momento”, reflexionó. “Mil veces prefiero ir al teatro con mis hijos, que con un chavo o con un señor… Pero pues no ha llegado esa persona”, concluyó.

VER GALERÍA