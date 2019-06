¿Eres tú Kylie? La menor de las Jenner se muestra sin una gota de maquillaje

Desde que Kylie Jenner era muy pequeña comenzó a experimentar en el mundo del maquillaje. Tal como lo documentaron, en su momento, en Keeping Up With The Kardashians, aunque todavía no tenía la edad para usarlo, desde muy joven quiso resaltar sus rasgos con ayuda de productos de belleza, arte que llevó al límite en 2016 cuando debutó como empresaria lanzando su línea de labiales. Convertida en la billonaria más joven a nivel mundial -de acuerdo con la revista Forbes- gracias a su imperio en torno a los cosméticos, la menor de las Jenner sorprendió a todos al mostrarse de cara lavada.

Como nunca se había dejado ver en público, Kylie Jenner dejó el glamour para otro momento y, con un atuendo muy casual, sin gota de maquillaje y lentes, la hija menor de Kris Jenner acudió a una cita con el dentista en la zona de Beverly Hills, donde los paparazzis no dudaron a la hora de fotografiarla y mostrar esta imagen al mundo.

Si bien ahora que lanzó su nueva línea de productos para el cuidado de la piel, son más las veces que Kylie se muestra al natural, nunca la habíamos visto con lentes, accesorio que la hace lucir con menos edad y que, hasta ahora, no sabíamos que necesitaba. Además de la cara lavada y los lentes, Kylie peinó su cabellera en un chongo y eligió una sudadera y leggins negros que combinó unos Yezzy, eso sí, lució unas uñas rosadas impecables.

El hecho de que la empresaria siempre recurra a pelucas de diversos colores y tamaños que combina con su maquillaje ha creado una imagen en la que el glamour siempre se hace presente. Aunque ha construido su imperio gracias a los productos de maquillaje, hasta Kylie Jenner se toma un descanso y, como cualquier persona, sale a la calle a mostrarse en su look más casual.

