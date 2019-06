Ni te imaginas la elasticidad de Pati Chapoy al hacer yoga

No es secreto para nadie la larga y exitosa carrera de Pati Chapoy en la televisión, pues esta mujer ha logrado convertirse en todo un referente del periodismo de espectáculos en México. Lo que no todos saben sobre la titular de Ventaneando es que es una amante de la vida saludable y que desde hace años practica yoga, tanto que ya es casi una experta. Fue Mónica Castañeda, colega de la conductora, quien compartió varios videos que mostraron la gran habilidad, y sobre todo elasticidad, que posee su jefa. "La clase de yoga de hoy... posturas de Pati Chapoy para todos", escribió la también periodista junto a un video que publicó en Instagram, en el que tal como lo mencionó, Chapoy hizo gala de sus conocimientos en la disciplina e improvisó como maestra yogui frente a su equipo de trabajo. Haz click en el video para ver el talento que no conocías de esta famosa mujer.

Loading the player...