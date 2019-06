Zuria Vega demuestra cómo con mucho esfuerzo ha recuperado su figura tras su embarazo

La semana pasada se cumplió un mes desde que vino al mundo Luka, el hijo de Zuria Vega y Alberto Guerra. Tras este feliz acontecimiento la pareja ha compartido las más dulces fotos en sus redes sociales, en las cuales el pequeño ha acaparado la atención y provocado miles de suspiros. Pero ahora ha sido la joven mamá quien, al publicar una postal cotidiana, ha sorprendido a todos sus seguidores, pues a muy poco de haber dado a luz, luce una figura espectacular, en la que destaca su tonificado abdomen.

“Ahí vamos poco a poquito”, escribió la actriz al compartir en su cuenta de Instagram una selfie frente al espejo, en la que se ve usando un top y leggins deportivos que dejan al descubierto su abdomen, el cual pocos creerían pertenece a una mujer que acaba de tener un bebé. No obstante, las cosas no han sido fáciles para Zuria, pues ella misma reveló que esta apariencia se la debe al ejercicio, lo cual no siempre es sencillo teniendo en cuenta que es madre de dos pequeños. “Me muero de la flojera de ir a entrenar pero ni modo… disciplina”, agregó en la imagen, en la que además aparece tomando de la mano a Lúa, su primogénita de dos años.

La actriz de 30 años siempre ha llevado una vida saludable, y ahora que se convirtió en madre nuevamente, no ha sido la excepción para cuidarse. Después de que debutó como madre en enero de 2017 con Lúa, Zuria nos reveló algunos de sus secretos para recuperar su figura. “Nunca dejé el ejercicio, ni en el embarazo. Hago yoga y mis rutinas en el gym”, dijo a Hola.com México en ese entonces. La joven mamá también explicó que comer balanceado y saludable son aspectos importantes para ella. Finalmente nos confesó que la lactancia -tema que justamente aborda esta semana en su videoblog Soy Mamá- fue fundamental no sólo para el desarrollo de su hija, sino también para volver a su peso. “Yo doy pecho exclusivo y soy feliz. Planeo darle todo el tiempo que ella quiera, creo que es un regalo para ella y para mí”, aseguró entonces.

Y tal parece que Zuria ha seguido con esos principios, pues en más de una ocasión ha compartido en su Instagram fotos y videos en los que se le ve dando pecho al pequeño Luka. Pero en medio de la felicidad que le ha dado el ser mamá nuevamente, la actriz ha tenido que lidiar con las situaciones un poco difíciles que conlleva el post parto. “Para mí las primeras tres semanas son las más complicadas, entre que te acostumbras a no dormir otra vez y estás conociendo a esta nueva personita, es algo caótico, poco a poco vas agarrando ritmo y rutina pero el principio no es tan sencillo”, confesó al invitar a sus seguidores a conocer su experiencia en su videoblog.

No obstante la actriz no ha estado sola ni un minuto en el bello camino de la maternidad, pues su esposo Alberto la ha apoyado en todo momento. “Mi compañero de batallas, de todas... El padre de mis hijos. Te celebro amor, celebro tu empatía, tu paciencia, tu alegría, tu presencia”, escribió Zuria hace casi dos semanas al celebrar el Día del Padre. Esta joven familia recibió a su nuevo integrante el pasado 20 de mayo. “Quédate con quien te vea como Luka a mí”, escribió la feliz mamá hace unos días al compartir una de sus postales más tiernas junto a su hijo varón.

