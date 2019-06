Ahora será vlogger, el anuncio del Chicharito tras convertirse en papá

Su talento en el futbol hizo que Javier El Chicharito Hernández fuera reconocido dentro y fuera de México como un gran jugador. Pero ahora la vida de este deportista no sólo se limita a las canchas, pues en los últimos meses y días, su vida ha cambiado radicalmente. Empezando porque ya es un hombre felizmente casado y porque junto a su esposa Sarah Kohan se acaba de convertir en padre del pequeño Noah. Ahora, el delantero mexicano ha querido hacer partícipes a sus seguidores de todas estas facetas de su vida, por lo que ha lanzado un proyecto para compartir todo con ellos.

A pocos días que se convirtiera en padre, El Chicharito anunció en sus redes sociales que ha decido lanzarse como videoblogger.“Estoy muy emocionado y muy feliz porque podré compartirles nuestras vidas con un significado de equipo, nuestro estilo de vida, todo…”, dijo el jugador al presentar su vlog Naked Humans en sus Instagram Stories. El futbolista de 31 años compartió además una foto junto a quienes serán sus cómplices en este proyecto: su esposa Sarah, su amigo Diego Dreyfus y el fotógrafo Niccolo de Zambiasi. “Si quieren ver un poco de nuestra vida síganos”, escribió junto a la instantánea en la que se le ve posando junto a sus amigos y Kohan, quien sostiene tiernamente a su hijo.

El Chicharito invitó a sus fans a seguir la cuenta de Instagram su vlog y a entrar a la página donde compartirán sus vivencias. El sitio en cuestión toma la sinceridad de sus participantes para reconocer la espontaneidad del proyecto. “¿Qué intentamos hacer? Ni siquiera estamos seguros. También es nuestra primera vez viviendo en este planeta, así que decidimos vivir de la forma más auténtica posible mostrándonos como somos”, reza un apartado de Naked Humans, el cual además recoge una serie de fotografías de Javier, Sarah, Noah, así como de sus amigos. Y tal como se describe, así se ha visto el primer capítulo de este vlog, natural y despreocupado. “Esperemos que les guste”, escribió Hernández al compartir en Instagram un fragmento del episodio, el cual aunque pareciera que tiene un formato de reality show, sus participantes han asegurado que no lo es.

La página en la que se publicarán los episodios completos muestra una breve descripción de sus participantes, así como sus lemas. Javier se describe a sí mismo como una persona antes que futbolista, aunque reconoce que es “competitivo como el demonio”, pero eso sí, “El Chicharito más feliz de todos los tiempos”. Mientras que Sarah, se describió como una viajera y amante de los rinocerontes además de modelo. Desde hace un tiempo el mexicano se ha vuelto muy cercano a Diego, quien al parecer ha influido en la actitud abierta y desenfadada del delantero. “La gente dice que he cambiado y es cierto. Por primera vez comparto toda mi vida en lugar de solo mi profesión en redes sociales. Me he aceptado completamente y estoy pleno en mi vida. Gracias por estar aquí en el proceso”, confesó a finales del mes pasado.

El pasado 16 de junio, El Chicharito y Sarah le dieron la bienvenida a Noah, su primogénito, nacimiento que coincidió con el Día del Padre. “Quiero compartirles una parte de este proceso tan especial”, escribió el jugador días después al compartir un tierno video de los momentos previos a la llegada del bebé, su llegada al hospital y el inolvidable instante en el que lo tuvo en sus brazos por primera vez. Este clip ya dejaba ver un poco a Hernández como vlogger, pues paso a paso, inmortalizó con su cámara todo lo que rodeó la llegada de su pequeño.

