La simpática respuesta de Tania Ruiz a los comentarios de su video viral con Peña Nieto

Desde que su romance comenzó a hacerse público, Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se han dejado ver de lo más cariñosos. Para prueba, los constantes vistazos que comenzaron a circular en meses pasados de sus apariciones en diversos eventos sociales, como el reciente, -y de los más comentados episodios-, en el que los enamorados fueron captados bailando y sin perder el ritmo, un instante sellado por un beso que el expresidente le dio a su novia. Lo cierto es que, tras viralizarse el comentado clip, la modelo recibió algunas reacciones en sus redes sociales, razón por la cual se dispuso a responder de una manera muy simpática a uno de los usuarios que además se mostró interesado en darle unas clases de baile.

En el video, se puede ver a Peña mientras baila con Tania, quien luce un vestido rojo, durante una fiesta a la que asistieron. De fondo se escucha el tema 17 años, de Los Ángeles Azules, y los dos aparecen sonrientes y haciendo evidente la fuerte complicidad que los une. Fue esta escena la que motivó a un usuario para ponerse en contacto con la potosina, a quien le expresó su admiración no sin antes asegurarle que él les podía enseñar a bailar para poder “presumirlo en redes”. De paso, dijo sentirse motivado con cada una de las historias que ella comparte por este medio, algo que conmovió tanto a la modelo que no dudó en responder.

“Ya vamos a aprender a bailar, jajajajaja. Unas clasecitas no nos caerían nada mal”, respondió Tania en la historia, la cual acompañó de varios emojis de caritas sonrientes y algunos aplausos. En ese mismo espacio le envió a su seguidor un rotundo agradecimiento por este detalle que no pasó desapercibido. Y aunque no comentó nada más al respecto, sí continuó publicando la serie de lindos mensajes que le han hecho llegar varias de las personas que están pendientes de todo lo que comenta a través de Instagram, en donde dejó claro que siempre busca poder ayudar a los otros con cada una de las cosas que comparte. “Todos alguna vez en nuestra vida la hemos pasado mal. Mientras más fuertes sean nuestras pruebas, más grandes serán nuestros logros…” escribió.

Este es uno de los instantes más estables para la pareja, así lo ha dejado ver Tania en algunas publicaciones, como la que hizo a finales de mayo, en la que abrió su corazón para revelar cómo fue que Peña Nieto logró cautivarla. “A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!”, dijo en aquel momento.

Fue en febrero pasado cuando Tania Ruiz y Peña Nieto se colocaron bajo los reflectores al ser captados por los paparazzi de paseo por Madrid. Sin embargo, no fue hasta marzo que hicieron su primera aparición en público al ser parte de los invitados a la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, tal como se mostró en las páginas de la revista ¡HOLA! Aquel día se les vio relajados y sonrientes, disfrutando de este evento que reunió a distinguidos invitados.