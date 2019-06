A la distancia, Pato Borghetti recuerda cómo fue el duro momento de su divorcio con Grettell Valdez

Hoy por hoy cada uno de ellos ha formado una hermosa familia y en un enorme ejemplo de madurez y de cariño, Patricio Borghetti y Grettell Valdez se han convertido en los ex mejor avenidos. Siempre sonrientes y compartiendo los momentos más especiales, Pato y Grettell se mantienen unidos por su hijo Santino. No es raro ver a Grettell conviviendo cariñosamente con Gia, la hija de Pato con Odalys Ramírez, y ahora con el pequeño Rocco. Ahora, Leo Clerc, el esposo de la actriz también forma parte de estas memorias. Pero a la distancia, el conductor ha abierto su corazón para recordar los momentos más difíciles de su separación con Grettell.

VER GALERÍA

“Cuando conocí a Grettell y nos enamoramos, todo fue muy rápido. Yo lo conocí y a los seis meses estábamos casados. Nos habían mandado a los dos a hacer una novela. Fue como muy impulsivo”, contó en su relato durante su programa Venga la Alegría, “Estábamos haciendo la novela en Miami, nos casamos allá y ya luego vinimos de regreso a México a conocernos, ya casados”.

Fue precisamente a su vuelta cuando las cosas fueron más difíciles según explicar el también actor: “Se comenzó a volver más complicado cuando llegamos a México, no supimos resolver los problemas. Fue muy difícil. Uno se casa pensando que es para siempre entonces el dolor es muy grande, el dolor es muy grande. Es una decisión muy difícil de tomar, porque es aceptar que fracasaste de alguna manera y decidí seguir adelante. A pesar de que era muy difícil para mí porque teníamos un hijo”.

VER GALERÍA

La separación no fue sencilla, según narró: “Yo iba a buscar a Santino bebé, tenía un año cuando nos separamos, me lo llevaba a casa y cuando lo regresaba y lo dejaba de vuelta con su mamá me iba llorando en el auto de a mi casa, cada vez”. Y es que además pasaba por un duro momento personal: “Los tres motivos de estrés más grande son la muerte de un familiar, el divorcio y una mudanza. Y yo estaba pasando por los tres al mismo tiempo y colapsé. No podía. No me daba la cabeza para procesarlo, para enfrentarlo”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Grettell Valdez sobre su divorcio con Pato Borghetti: ‘Fueron momentos muy duros’

Odalys, Pato, Grettell y Leo....¡todos protagonizan su versión de Modern family!

Después de unos momentos muy complicados en los que incluso padeció una terrible neumonía, poco a poco Pato fue trabajando en mejorar las cosas y en una coincidencia del destino fue ahí cuando conoció a Odalys: “Me ayudó a convertirme en una mejor persona. Aquí estamos. Ocho años después y enamorado como si fuera el primer día. Ahora llego a casa y abrazar a mis hijos me llena. Estoy en un programa donde mi misión es llevarle alegría a la gente, lo cual es como un sueño porque soy una persona básicamente feliz”.

VER GALERÍA