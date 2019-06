Con una imagen, Christian Meier ha celebrado su cumpleaños 49 dejando claro que está en su mejor momento

Aunque el festejado es él, parece que Christian Meier ha querido consentir a sus seguidores con una fotografía que deja claro que se encuentra en su mejor momento. El protagonista de El General Naranjo está celebrando su cumpleaños 49 y ha dejado ver que el tiempo por él no pasa y que gracias ha su disciplina y esfuerzo se mantiene tan guapo como siempre. Acompañado por su hijo Stefano en California, Christian se encuentra celebrando mientras pasa por un excelente momento profesional con el reciente estreno de su serie.

VER GALERÍA

“No importa quién sea o la edad que uno tenga (y en algunos casos hasta el sexo) Con disciplina, compromiso y muuuucha paciencia, cualquiera podría tener un bigote como el mío. Muchas gracias por todos sus saludos de cumpleaños”, escribió a modo de broma haciendo referencia a la fotografía en la que presume un abdomen de acero y sí, también un bigote que no se le había visto antes. La selfie que ha encendido las redes no solo tuvo los likes de sus fanáticos, sino que también sus amigos del mundo del espectáculo se volcaron a felicitarlo por su cumpleaños. Ana de la Reguera, Geraldine Bazán y Candela Ferro son algunas de las famosas que mandaron su cariño al actor en este cumpleaños tan especial.

VER GALERÍA

Si en el plano personal Christian parece estar mejor que nunca, su carrera también se encuentra en un momento muy especial. Apenas hace unas semanas ha estrenado la serie El General Naranjo, la cual retrata la vida del valiente policía que decidió enfrentarse al narcotraficante Pablo Escobar. “Para mí ha sido un honor representar no solamente a quien es catalogado como el mejor policía del mundo, sino que a través de este personaje haberle dado voz a miles de policías que creyeron en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico en Colombia en los últimos cuarenta años”, escribió el actor y cantante en su cuenta de Instagram ante el estreno de la serie.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Stéfano, hijo de Christian Meier, heredero del talento y galanura de su papá

Christian Meier revela que se alejará de las telenovelas

“Esta serie es un homenaje a todos aquellos que pusieron en riesgo su vida y la de los suyos para buscar un mejor país para sus hijos. Esta es una historia basada en hechos reales, contada por primera vez por aquellos que quisieron hacer el bien y que castigaron a los delincuentes, a quienes no tenemos nada que admirarle…Es también una historia de reconciliación y agradecimiento a aquellos que no se dejaron comprar en el camino y que dejaron en alto el nombre de su institución”, finalizó.

VER GALERÍA