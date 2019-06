Sarah Kohan comparte cómo vivió con el Chicharito la llegada de su bebé

Ser padre es una de las mejores experiencias de la vida, sin embargo en muchas ocasiones puede implicar retos, tanto emocionales como físicos, miedos y mucha incertidumbre, sobre todo cuando se es padre por primera vez. Sin embargo, parece ser que Sarah Kohan y Javier “El Chicharito” Hernández, han sabido llevar muy bien las cosas desde el día que dieron la bienvenida a su pequeño Noah, o al menos eso es lo que compartió la guapa modelo a través de sus historias, donde sus fans la cuestionaron sobre sus primeros días de maternidad.

VER GALERÍA

“¿Cómo fue la experiencia de dar a luz?” fue la primera pregunta que los fans hicieron a Sarah, quien aprovechó unos minutos de sueño de Noah para compartir con sus seguidores. “Dar a luz fue una de las mejores experiencias de mi vida, tuve mucha suerte porque no tuve ninguna complicación por lo tanto fue muy fácil”, respondió serenamente Sarah, quien a pesar de tener solo una semana de postparto, luce tranquila, sorprendentemente descansada y sobre todo feliz. “La recuperación ha sido increíble, es muy loco tener un pequeño humano dentro de ti y que en realidad des a luz una vida” continuó con la respuesta.

VER GALERÍA

Seguido de esto, sus seguidores la cuestionaron sobre cómo estaba viviendo el postparto y si no sentía ningún tipo de ansiedad. “El postparto ha sido muy bueno, la verdad es que con lo único que estoy lidiando es con la ansiedad cuando él está durmiendo porque me da miedo que pase algo, y cosas del estilo, pero nada grave”, respondió agregando que aún así se está apoyando en unas pastillas naturales que la ayudan a regular las hormonas y le dan energía para no vivir agotamiento.

Otro de sus seguidores preguntó sobre cómo habían elegido el nombre del pequeño, a lo que Sarah respondió que había sido una decisión que habían tomado juntos Javi y ella desde el primer día que supieron del embarazo. “Los dos elegimos el nombre, en cuanto supimos que estaba embarazada lo elegimos. La verdad fue muy rápido, en dos minutos supimos que si era niño lo llamaríamos así, la verdad es que nos encantó”, confesó.

VER GALERÍA

Hablando sobre las horas de sueño y la teoría de que dejas de dormir cuando un bebé llega a casa, Sarah contó que los primeros días sí fueron complicados, ya que Noah tenía los horarios volteados. “La primera noche que llegamos a casa Noah no durmió para nada, pero olvidé que cuando estaba en mi panza el dormía en el día y despertaba en la noche, por el movimiento de mi cuerpo que lo hacía dormir. Pero ahora ya se ha acostumbrado a un nuevo horario y despierta cuando lo alimento, cada tres horas aproximadamente”, compartió.

Por último, los fans preguntaron sobre la educación del bebé y cuál sería su lenguaje materno, a lo que la joven madre respondió: “Javi siempre le habla en español y yo le hablo en inglés. Obviamente yo tengo que trabajar en mi español, Javi ya domina el inglés completamente así que va a ser bilingüe”, finalizó antes de dar por concluida la conversación y regresar a disfrutar de Noah, quien sin duda alguna se ha convertido en la luz del hogar de la joven familia.