Paola Rojas reveló que probablemente se someterá a una segunda cirugía, ¿por qué razón?

En días pasados, Paola Rojas tuvo que ausentarse de una emisión de su noticiario matutino para atender un asunto personal, algo que causó incertidumbre entre su público, pues no es común que la periodista falte a sus compromisos profesionales. Sin embargo, en aquel momento la situación lo requería, pues reveló que por un motivo de salud tuvo que ser sometida a una cirugía. Y aunque confirmó que ya se encuentra recuperada, recientemente declaró que continúa bajo observación y que, probablemente, se requiera de una segunda intervención. Lo cierto es que ella ha dicho que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece muy pendiente de sus revisiones para evitar alguna eventualidad.

Paola se sinceró sobre este acontecimiento de salud, el cual le fue le detectado a finales de mayo, justo cuando se realizó estudios de rutina. Por esta razón tiene que seguir bajo observación, lo cual considera no es un proceso fácil. “Es probable que me tengan que hacer una segunda cirugía, estoy justamente en ese proceso, todavía en observación, pero estoy fuera de peligro y bueno, si acaso eso, a lo mucho una segunda cirugía de la cual espero reponerme muy pronto…”, dijo en entrevista con los medios de comunicación durante la realización del evento Leading Ladies, organizado por la Academia Latina de la Grabación.

En ese mismo espacio, Paola no dudó en enviar un claro mensaje a todas las mujeres, a las que aconsejó asistir a sus revisiones médicas con toda puntualidad para evitar el desarrollo de cualquier enfermedad. “Qué importante que las mujeres nos preparemos y salgamos adelante y trabajemos… pero no lo podemos hacer sin salud, tenemos que cuidarnos mucho, querernos es cuidarnos y cuidarnos es prevenir. Entonces es importante que vayan a hacerse siempre esos estudios que se tienen que hacer a partir de cierta edad… un Papanicolau anualmente y una mastografía y cuidar de su salud y detectar lo que sea que esté por ahí enfermito a tiempo…”, dijo.

Pero más allá de este asunto, Paola se encuentra feliz, enfocada en los diversos ámbitos de su vida y sin estar, por supuesto, cerrada al amor. Así lo explicó en esta charla con la prensa en la que no dudó en responder cuando se le cuestionó si estaba lista para tener una pareja. “Yo me voy a organizar, ya va siendo hora, ya estaría bien, a ver si me presentan a alguien. Me han inventado cada novio y puro chavitito, ¡no! ¡Uno de mi vuelo!”, dijo sonriente y con el sentido del humor que la caracteriza.

Recordemos que el pasado 28 de mayo Paola se ausentó de su espacio informativo, pero al día siguiente explicó, a través de un clip dado a conocer en redes sociales, qué es lo que había ocurrido. “Me preguntaban mucho ‘¿qué te pasó?’… Hice mis estudios y detectaron una lesión, unas celulitas enfermas que son solamente eso, células enfermas que estaban en una profundidad tal que ameritó una cirugía, pero listo, una cirugía de la que ya me recuperé…”, comentó en aquel momento.