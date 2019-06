En ¡HOLA!, Octavio García ‘El Payo’ nos anuncia su compromiso con Fabiana Cataño No te pierdas todo el reportaje y las fotos en la edición impresa de esta semana, donde la pareja nos contó cómo fue el mágico momento en el que el torero pidió la mano de la modelo

Con la hacienda El Salitre, en Querétaro, como telón de fondo, el torero Octavio García El Payo protagonizó, de la mano de su prometida, Fabiana Cataño, un entrañable reportaje -disponible en la edición impresa de esta semana de ¡HOLA! México- con el que anunció su compromiso. Enamorado, el diestro nos reveló qué lo conquistó de Fabiana, quien es la responsable de que muy pronto deje vacante el título de soltero de oro en el mundo de los toros: “Lo que siento cuando estoy con ella, quiero sentirlo toda la vida”, nos dijo.

Fue el pasado 4 de junio cuando el torero sorprendió a la modelo, de origen tapatío, con un anillo de compromiso que le entregó en alta mar: “Estábamos viendo el atardecer en un yate en Cancún, de pronto me dijo unas lindas palabras y me dio el anillo. Después me tenía organizada una cena y seguimos celebrando”, nos reveló Fabiana.

Aunque la pareja todavía no tiene fecha para la boda, sí tiene muy claro dónde será: “La boda será en San Miguel de Allende, pero la fecha exacta no la tenemos, porque me gustaría mucho torear el año que entra en San Isidro (Madrid), y todo depende de eso”, detalló el diestro, aseguró fue la personalidad de Fabiana la que lo animó a comprometerse con ella: “Su manera de cuidarme, de entenderme”, dijo.

Sobre su prometido, Fabiana nos comentó: “Payo es muy sensible, protector y cariñoso conmigo. Lo admiro porque es un gran ser humano, muy entregado en todos los ámbitos de su vida”. La pareja nos confesó que tras su boda vivirán en Querétaro de donde él es originario. Ilusionada, ella nos dijo: “Me gustaría formar una linda familia, muy unida y de valores”.

Como toda mujer de torero, la también estudiante de Mercadotecnia reconoció que ha estado trabajando con los nervios que provoca verlo en acción: “Sé que no es fácil ser esposa de un torero. Estoy consciente del riesgo de su profesión ha vivido en esta etapa de nuestro noviazgo y he aprendido a manejar un poco el estrés”, nos relató. No te pierdas todos los detalles y el reportaje completo en nuestra edición impresa ¡ya a la venta!

