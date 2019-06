La divertida manera en la que Mila Kunis y Ashton Kutcher respondieron a los rumores de separación

La vida de las celebridades no es siempre color de rosa, pues ser famoso también implica estar constantemente expuesto a rumores. Eso lo saben bien Ashton Kutcher y Mila Kunis, pues recientemente su relación fue puesta como blanco, ya que una revista publicó que había estos dos actores habían terminado. Con cuatro años de matrimonio y dos hijos en común, esta pareja no permaneció indiferente ante tan fuertes señalamientos, pero lejos de molestarse e incluso tomar medidas legales ante tal especulación, decidieron desmentirla de la forma más divertida y original. Ashton compartió en su cuenta de Instagram un simpático clip, en el que junto a Mila, se burla de lo publicado por dicho medio. "Supongo que In Touch Weekly se la ha pasado bien esta semana vendiendo revistas. Tal vez para la próxima mi mujer tendrá gemelos. Por tercera vez. Pero quién está contando", escribió Kutcher en tono de broma junto a su publicación. Haz click en el video para ver la divertida e inusual reacción de esta pareja ante los rumores sobre su relación.

