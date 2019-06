María Ibarra: 'Estoy bastante bien guiada por mi mamá y por mi papá'

Siendo tan joven, María Ibarra da pasos firmes para conquistar cada uno de sus sueños, por esa razón radica en Londres desde hace un tiempo, en donde estudia la carrera de moda, estilismo y producción. Lo cierto es que cada día que pasa la joven valora el gran apoyo que ha recibido de sus padres, Celina del Villar y Benny Ibarra, quienes le han otorgado enseñanzas con las cuales asume con madurez los primeros años de su vida adulta. Sin más rodeos, ella también expresa abiertamente lo orgullosa que se siente de su familia, ya que son ellos sus principales guías a lo largo de este proceso de constantes cambios.

VER GALERÍA

Con toda sinceridad, María dedicó unos minutos para reconocer la gran influencia que sus papás han tenido en ella, siempre pendientes de cada uno de sus logros. “Ahorita que ya empecé a trabajar por primera vez, también en Londres trabajo, no de modelo, pero hago otras cosas, estoy bastante bien guiada por mi mamá y por mi papá también, y la verdad es que es muy divertido ser adulto pero también tiene sus cosas complicadas…”, dijo durante una entrevista concedida a Imagen Televisión.

María destacó lo importante que ha sido para ella que su madre esté muy atenta a todo lo que hace, pues su presencia durante esta etapa le ha servido como ejemplo primordial. “La verdad es que mi mamá, y la conocen ustedes muy bien, es una persona que siempre está alerta y siempre está al pendiente y es muy organizada y le saqué mucho de eso, a mi mamá…”, aseguró. Recordemos que Celina ha compartido en semanas anteriores algunos vistazos de las pasarelas en las que ha participado su hija, como la de su reciente participación en el Mexico Bridal Fashion, en donde dio muestra de que lleva el modelaje en las venas luciendo como una hermosa novia.

VER GALERÍA

Y claro, para la joven la presencia de su padre ha sido relevante, pues su admiración y cariño es tan grande que incluso ha sabido cómo hacer para que él la acompañe a todos lados a los que va. “Vi el disco y me lo compré, no lo tenía y dije ‘¿por qué no?’ y lo compré y la verdad es que sí me lo voy a llevar a Londres para tenerlo de bonito recuerdo. Escucho a mi papá mucho cuando estoy nostálgica…”, dijo durante la charla en la que admitió estar muy consciente de que el trabajo ha sido una constante en su familia, razón por la cual nunca ha sentido que sus padres estén ausentes.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

A principios de abril, María hizo su gran debut sobre las pasarelas, un acontecimiento que conmovió desde lo más profundo a Celina, quien compartió con sus fans este instante que ha quedado como uno de los más entrañables para la familia. Fue así como la joven hizo su aparición sobre la pasarela de un importante evento de moda, el cual la exmodelo, en su papel de mamá orgullosa, disfrutó de principio a fin desde la front row.