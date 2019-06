Quien de amarillo se viste…Melania y su look para iniciar una campaña más de su marido

Todavía no acaba su primer período en la Casa Blanca, pero la política estadounidense permite que Donald Trump inicie una nueva campaña para un segundo término en el puesto y lo ha hecho de la mano de su esposa, Melania Trump. La todavía Primera Dama de Estados Unidos acompañó a su marido en el lanzamiento oficial de su nueva campaña y para esto ha decidido apostar por una imagen que se ve pocas veces de ella. Sonriente y en un amarillo que no dejó a nadie indiferente, Melania parece que esta vez apostará por la calidez para intentar volver a conquistar al electorado.

VER GALERÍA

A pesar de que se le suele ver en colores neutros, esta vez Melania ha querido inclinarse por un color que como reza aquel dicho es solo para quienes confían en su belleza. Melania apareció con un jumpsuit de mangas estilo capa de Ralph Lauren Collection que todavía se puede encontrar en línea en algunas tallas por la cantidad de $57,515 pesos mexicanos. El modelo Caitrin tiene piernas amplias que van con la extensión de las mangas y a pesar de que es muy llamativo por sí mismo, Melania le dio su toque personal con sus infaltables cinturones, en esta ocasión con uno metálico en dorado para acentuar su figura. Por supuesto, no podían faltar los stilettos en el mismo color de su mono.

VER GALERÍA

Si su look ya dejaba ver que Melania presentaría un enfoque diferente de su personalidad, su actitud no fue diferente. En algo pocas veces visto, los Trump se mostraron por demás afectuososos, no solo abrazándose en el escenario, sino compartiendo un beso para las cámaras. Todo perfectamente de acuerdo con el inicio de una campaña política.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

'Tenemos a nuestra propia Jackie O hoy, se llama Melania', Donald Trump

Por qué ha llamado tanto la atención que Melania hiciera una declaración en la Casa Blanca

Aunque suele mantenerse al margen al momento de hablar en público, esta vez Melania no ha tenido problema en dar un breve mensaje para presentar a su marido. “Ha sido un honor el servir como primera dama de este increíble país por los últimos dos años. Y estoy emocionada de hacerlo por seis más”, dijo la exmodelo ante el pódium, “Estoy orgullosa de todo lo que mi esposo, su administración y toda nuestra familia ha hecho por la gente de Estados Unidos en tan poco tiempo…Él en verdad ama su país y continuará trabajando por él por tanto tiempo como pueda. Todos nosotros lo haremos. Una vez más, gracias a todos por estar aquí esta noche, quiero presentarles a mi marido, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”.

VER GALERÍA