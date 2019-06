¡Pelucas! El secreto de belleza de Tania Ruiz

Desde hace unos meses, Tania Ruiz se ha convertido en el centro de todas las miradas. La novia del ex Presidente Enrique Peña Nieto siempre se ha dejado ver guapísima y ahora no ha sido la excepción. La modelo potosina se ha caracterizado no sólo por su sencillez y carisma, sino también por lucir impecable, ya sea en un evento o en sus redes sociales, donde últimamente se ha convertido en toda una celebridad. Sus seguidores suelen pedirle tips de belleza y ella no les ha fallado al hacerlo, y no sólo eso, pues ahora se ha atrevido a revelarles uno de sus mayores secretos en esta área, el de su espectacular melena, ¿de qué se trata?

Hace unos días, Tania se había dejado ver en sus redes sociales con una espectacular cabellera castaña, lo cual tomó a muchos por sorpresa, pues significaba un cambio radical de look ante la melena rubia que la caracterizaba. No obstante, igualmente le ‘llovieron’ halagos de parte de sus fans, quienes aseguraron que este estilo le iba muy bien. Aunque ella no reveló en ese momento si se había teñido el pelo de forma permanente o no, algunos de sus seguidores sospechaban que la modelo de 31 años había echado mano de una cabellera postiza para lucir tan guapa y diferente a la vez, y ahora por fin lo ha confirmado, ¡las pelucas son su secreto!

“Sí, es peluca. Las uso casi diario ¡y me encantan!”, escribió Tania en sus Instagram Stories al compartir un collage con varias fotos con dos distintos looks, pero ambos como castaña. “Unos días rubia, otros negro, otros castaño. Unos días corto, otros largo”, agregó la modelo en su publicación, enlistando las múltiples posibilidades de estilo al usar estas aliadas de belleza. “Muchas mujeres en la misma”, comentó también en su post, dejando ver que ser versátil y multifacética es parte de su personalidad única.

“¡Otro nuevo look! De eso se trata la vida, de ser diferente, de romper con la rutina, de salirte de lo cotidiano, de hacer locuras, de disfrutar, de gozar y no sufrir, de ser muchas mujeres en la misma”, escribió la modelo en la misma red social al publicar una foto por separado, en la que se le ve luciendo espectacular con una larga melena castaña, una blusa roja de encaje con enormes mangas de campana y un pantalón negro. “Pero sobre todo de ser feliz y ser tú en tu esencia. Cuidarte y hacer de tu felicidad una prioridad. ¡A ser felices todos!”, agregó en el mismo post, el cual le valió miles de likes y sinceros halagos, no sólo por su aspecto, sino por la profundidad de sus palabras.

En sus Stories, Tania reveló también una de las razones por las que se ha inclinado a usar pelucas: el tiempo. “Lo mejor de todo, ¡en 5 minutos estoy lista!”, escribió en otra de sus Stories, en la que se le ve sacando a relucir sus dotes de modelo al posar sobre unas escaleras, luciendo la melena castaña en corte long bob que le vimos la semana pasada. Ahora que la modelo ha revelado su secreto para lucir siempre un pelo y peinado espectacular, seguramente muchas querrán seguir su ejemplo. “Los verdaderos cambios se viven no se piensan”, aseguró la potosina la semana pasada en sus redes sociales.

