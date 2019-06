Jordyn habló antes al capítulo en el que Khloé expuso la infidelidad de Tristan y ¡esto fue lo que dijo!

Después de que el domingo pasado el episodio de Keeping Up With The Kardashians estuviera dedicado a la traición y el drama que se vivió dentro del clan cuando salió a la luz la traición que cometió Tristan Thompson, expareja de Khloé Kardashian, con Jordyn Woods, entonces mejor amiga de Kylie Jenner, la controversia se ha vuelto a reavivar. Los televidentes quieren saber las versiones de todas las partes, de ahí que haya tomado relevancia una entrevista que, previo a la emisión de este episodio, Jordyn concedió.

Ante la inminente transmisión del episodio del domingo pasado, la joven reveló en una charla para ET Online lo que esperaba de las revelaciones que harían las Kardashians. Woods se mostró tranquila y respondió cuando el periodista le preguntó “¿Qué es lo que piensas de los nuevos capítulos de KUWTK?”, a lo que dijo: “Todos tienen su propia verdad de la historia y todos tiene derecho a contarla”, comentó haciendo referencia a los adelantos del programa, donde se ve a Khloé destrozada hablando frente a las cámaras.

Según pudimos ver el domingo, una de las cosas que más afectó a Khloé fue el hecho de que la indiscreción fue cometida con Jordyn, pues recordemos que la joven no sólo era mejor amiga de Kylie, también era una de las personas más cercanas al clan; incluso, formó parte del lanzamiento de Good American, marca de la menor de las Kardashians: “Sabía quién era él, pero nunca, ni en un millón de años, pensé que ella era así”, dijo refiriéndose a Jordyn.

Aunque en el pasado Jordyn ya había contado su parte de la historia durante una entrevista con Jada Pinkett Smith, donde admitió que sí hubo un beso con el basquetbolista, pero que en ese gesto no hubo pasión, ahora fue su turno de escuchar a la parte afectada: Khloé. Sobre cómo imaginaba que la iban a representar en el reality comentó: “Espero que como yo misma, como la verdadera Jordy y espero que todos encuentren la paz y la verdad”.

Respecto a la polémica, Jordyn aseguró que es cosa del pasado y, aunque el tema está más vivo que nunca por el programa de las Kardashians, reconoció que ella ya pasó la página: “La vida sigue, el dinero no para, el mundo no para y, con suerte, todos siguen adelante”, finalizó.