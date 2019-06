Como muy pocas veces, Zague ha publicado una fotografía junto a sus hijos

No hay vínculo más fuerte que el que se tiene con los hijos, y eso lo sabe muy bien Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como Zague. Poco después del Día del Padre, el ex futbolista compartió una linda postal en la que, como pocas veces, se deja ver junto a sus hijos Leonardo y Paulo, fruto de su matrimonio con Paola Rojas. Pese a lo ocurrido en su relación con la periodista, el comentarista deportivo siempre se ha mantenido al pendiente de sus pequeños, y para muestra el reciente evento en el que los acompañó.

“¡No existe algo más gratificante que compartir con mis campeones sus conquistas! Los amo”, escribió Zague en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se le ve posando con sus gemelos de siete años de edad. Aunque no reveló más detalles, la instantánea permitió se trató de un evento deportivo, pues los niños se ven luciendo uniformes de futbol. Y al parecer no sólo han heredado el gusto de su papá por esta disciplina, sino también el talento, pues en la post los pequeños se ven muy sonrientes portando medallas en el cuello y sosteniendo una copa, señal de que resultaron victoriosos en la competencia.

Tal parece que Zague no fue el único que atestiguó el triunfo de los pequeños Paulo y Leo, pues Paola también estuvo presente. La periodista compartió el fin de semana una foto similar, revelando a su vez que fue el pasado domingo, Día del Padre, cuando tuvo lugar el evento. “Orgullosísima de mis campeones”, escribió la también conductora de televisión al publicar la postal, en la que se le ve guapísima y sonriente al posar junto a sus niños, y usando una playera del mismo equipo de sus hijos.

Aunque Zague suele usar sus redes sociales para compartir con sus seguidores cosas relacionadas con el futbol, sus propios entrenamientos y su papel de comentarista, ha habido algunas ocasiones especiales en las que no ha podido evitar sacar a relucir su faceta de papá. Apenas el pasado 30 de abril, con motivo del Día del Niño, el ex jugador compartió otra postal junto a sus niños. “Celebrando el Día del Niño con los ‘Alves’ de la tercera generación... Me intimidaron para que les comprara sus playeras de las poderosas y gloriosas Águilas del América, ni modo que les dijera que no, ¿verdad?”, escribió en tono de broma junto a la instantánea, en la que se ve al padre e hijos posando de espaldas con jerseys similares.

Al tener como papá a uno de los futbolistas más destacados que ha tenido la Selección Nacional, no era de extrañar Paulo y Leo quisieran seguir sus pasos, y de hecho fue la misma Paola quien le reveló hace poco. “Les gusta muchísimo el futbol y juegan la verdad muy bien”, dijo la periodista en entrevista con Intrusos el pasado mes de abril. “Pues sí, sueñan con ser futbolistas, pero también uno de ellos dice que le gustaría construir, le gustan los juegos de construcción y su abuelo construye, mi papá”, agregó la titular de Al Aire con Paola, antes de aseverar que aún son muy pequeños, y que les falta mucho por descubrir. “Están muy chiquititos, me parece que hay que dejarlos que crezcan, que aprendan y que lo que les sobre sean opciones”, aseguró entonces.

