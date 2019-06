Khloé Kardashian y su reacción al enterarse de lo de Tristan y Jordyn: ‘Nunca pensé que ella era así’

El capítulo más esperado de la temporada número 15 de Keeping Up With The Kardashians ha llegado y no decepcionó. Como se había anunciado en los previos, este domingo, el público estadounidense por fin conoció el ABC de cómo Khloé Kardashian se enteró de la traición que Tristan Thompson, padre de su hija True, cometió con Jordyn Woods quien, en ese momento, era la mejor amiga de Kylie Jenner.

VER GALERÍA

El drama familiar llegó a su límite cuando durante el episodio de ayer, Larsa Pippen, una de las personas más cercanas al clan, le informó a Kim que el basquetbolista y la amiga de su hermana sobrepasaron la línea de la amistad: “Tristan y Jordy estaban uno encima del otro anoche”, le dice al teléfono, conversación que marcó el comienzo del doloroso proceso de Khloé.

En cuanto Kim se enteró, rápidamente, se lo comunicó Koko, como le dicen de cariño a Khlope y al resto de la familia. De primer momento, todo fue confusión, incluso, Kris Jenner insinuó que la información carecía de veracidad: “Solo necesitamos descubrir cuál es la historia completa”, le comentó Jenner a su hija hasta que ella le aclaró, “¡Tristan lo admitió!”.

VER GALERÍA

Quien tampoco tuvo muy claro cómo reaccionar fue Kylie Jenner quien, de manera indirecta, estuvo muy involucrada en esta indiscreción, pues resultó que fue su mejor amiga quien rompió la confianza de la familia: “Sólo puedo decir, ¿En qué estaba pensado?”. Recordemos que tras hacerse pública esta indiscreción, Kylie le pidió a Jordyn que abandonara su casa, donde vivía en el área destinada a los huéspedes.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Aunque todos en el clan se mostraron sorprendidos con la noticia, sin duda, la más afectada fue Khloé quien lamentó estar tan expuesta en esta situación: “Simplemente apesta que tenga que ser tan público”. También se mostró muy triste al saber que Jordyn, a quien veía como una hermanita, había podido ser capaz de hacerle eso: “Sabía quién era él, nunca en un millón de años pensé que ella era así”, comentó visiblemente conmovida.