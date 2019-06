‘Kailani, ¿cuántos años tienes?’ La simpática respuesta de la bebé de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Una de los bebés del momento es sin duda Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Esta adorable niña ha logrado cautivar no sólo a sus padres y demás familiares, sino también a todos en las redes sociales. Con la belleza y carisma natural heredados de sus famosos papás, esta pequeña se ha convertido en toda una celebridad, pues desde que fue presentada públicamente, no ha dejado de acaparar los reflectores. La pareja de actores no puede evitar compartir con sus seguidores los más tiernos momentos de su retoño, quien apenas hace unos meses celebró su primer cumpleaños. Y fue justamente a propósito de su edad, que Kai protagonizó un reciente video que derritió a más de uno. "Kailani, ¿cuántos años tienes?", le preguntaron una y otra vez sus cariñosos papás, a lo que la bebé no dudó en responder perfectamente; haz click en el video para oír la respuesta de la propia voz de esta nena.

