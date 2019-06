Marc Anthony y Dayanara Torres reunidos por la graduación de su hijo

No hay mejor motivo para reunirse y celebrar que cuando un hijo alcanza un logro importante en su vida y al parecer esto bien lo saben Marc Anthony y la ex Miss Universo, Dayanara Torrez, quienes se reunieron el pasado 14 de junio para festejar a su hijo mayor Christian por haber concluido el “high school”.

VER GALERÍA

Acompañado de sus familiares más cercanos, el joven celebró el fin de un ciclo muy importante y el inicio de otro que al parecer no será menos exitoso, ya que, según compartió Dayanara en un reciente post, el adolescente fue aceptado en 4 diferentes universidades de prestigio. La radiante mamá demostró lo orgullosa que está de su primogénito con una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, mismas en las que pudimos ver que, a pesar de estar divorciados, ella y Marc llevan una cordial relación, ya que ninguno tuvo problema en posar juntos, sonrientes y con la mejor actitud por festejar a Cristian.

Además de estar acompañado de sus padres, quienes se divorciaron en enero de 2004, Cristian también contó con la presencia de sus hermanos Ryan, Chase y otros familiares cercanos."Cristian ha sido una alegría verte crecer. Nos enorgullece a todos", escribió Dayanara. "No existe un día donde no me sorprendieras con tu talento, haciéndome reír, tu bella forma de ser y tu gran y hermoso corazón. Eres y siempre serás mi cantito de pan", concluyó orgullosa.

VER GALERÍA

El pasado mes de abril, la ex reina de belleza lo acompañó a conocer las cuatro universidades en las que fue aceptado. "Cómo pasa el tiempo. Visitando las cuatro universidades donde aplicó y fue aceptado y dos de ellas con beca por mérito. Nada me sorprende de mi Cristian", escribió la feliz mamá en su cuenta de Instagram.

Marc Anthony no ha compartido ningún mensaje para su hijo hasta el momento, sin embargo se le puede ver sonriente y sumamente orgulloso en las imágenes que su ex esposa compartió.