Paulina Peña revela cuáles son sus planes a futuro

Un sin fin de posibilidades se abren en el camino de cualquier persona que termina una carrera y se enfrenta a decidir qué rumbo va a tomar ahora su vida. Y aunque esto suele ser muy bueno, hay algunas personas a las que les cuesta lidiar con la incertidumbre, sin embargo, siempre es mejor tomar estas decisiones tan importantes con calma y con la mejor actitud. El mejor ejemplo es Pau Peña, quien a sus 23 años respondió con total honestidad a algunos seguidores que la cuestionaron sobre sus planes a futuro.

Durante una dinámica en sus historias de Instagram, la guapa egresada dedicó unos minutos a responder algunas preguntas de sus fans que en todo momento quieren saber más sobre sus hobbies, gustos, actividades y vida personal. En este tiempo, una de las preguntas que resaltó fue en la que se le cuestionó sobre sus planes a futuro, interrogante a la que ella respondió transparente y honestamente: “Por ahora disfrutar de mi verano con mi familia y amigas”, escribió en un inicio. Dejando ver que después de 4 intensos años en la carrera, por ahora lo que su vida necesita es una pequeña pausa para recargar energía.

Sin embargo, durante otra pregunta similar que surgió más adelante, la joven de 23 años profundizó un poco más en el tema. “Les voy a ser super sincera, estoy en un momento de mi vida que no se a qué me quiero dedicar, digo las bases que me dio la carrera me encantan y espero algún día poder aplicarlas pero hoy por hoy, la verdad no se”, comenzó. “Trabaje un tiempo en una empresa que arma eventos y me encantó, porque me gusta mucho organizar y decorar, entonces por el momento si no encuentro algo más que me llame la atención volvería a eso la verdad”, concluyó dejando esta posibilidad abierta.

Aún así, las actividades de Pau no terminan en lo profesional, ya que a parte de tener una carrera la joven emprendedora está enfocada en su fundación, misma de la que también habló durante la dinámica. “Siempre he tenido claro que una de las aristas de mi vida es ayudar a mi país. Nací Mexicana y amo a mi tierra mas que nada en el mundo. Me siento súper orgullosa de mi origen y fue la combinación perfecta para poder honrar el nombre y la vida de mi mamá, quien siempre se dedicó a ver por los más necesitados. Es donde siento mi misión completa, juntando mis orígenes y el alma de mi mamá”, escribió a corazón abierto.

Tocando otros temas, la joven que estudió Dirección Internacional de Hoteles, invitó a sus seguidores a no presionarse tanto sobre el futuro o las carreras que iban a elegir, recordando que ella primero eligió estudiar Diseño Industrial, carrera que no le gustó y prefirió cambiar de decisión a tiempo para enfocarse a algo que realmente le gustara. “Yo creo que todo mundo se puede equivocar y que debes ver tus habilidades y virtudes. Por ejemplo a mi siempre me ha gustado atender a la gente y pues eso resalta en mi carrera, pero soy de la idea de que tienes que escucharte a mi mismo y ver de que tienes ganas”, concluyó dejando ver que aunque tiene un mar de posibilidades y todas las ganas de comerse el mundo, por ahora prefiere tomarse esta decisión con calma y no apresurarse pensando demasiado en lo que le tiene preparado el futuro.