'Tenemos a nuestra propia Jackie O hoy, se llama Melania', Donald Trump

Ni el día de su cumpleaños la polémica se aleja del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta vez ha sido una entrevista de lo más inocente la que lo ha puesto en la mira. El mandatario se encontraba hablando sobre un cambio estético que se realizará en el Air Force One, cuando comparó a su mujer con otra primera dama, Jackie Kennedy. Al parecer, las similitudes que se han encontrado en Melania Trump con la esposa de John F. Kennedy no han sido coincidencia, pues según ha dicho el exmagnate, su mujer es la nueva Jackie O.

VER GALERÍA

Las declaraciones que están dando la vuelta al mundo se dieron en una extensa entrevista de Fox & Friends , en donde comentó que decidió cambiar el color del avión presidencial. “Me gusta el concepto del rojo, blanco y azul. Se verá mucho mejor, de hecho. El azul cielo no va con nosotros”, comenzó en lo que parecía un comentario más de Trump, pero las cosas continuaron en terreno más complicado, “Y la gente se acostumbra a algo, pero, fue Jackie O y eso está buen. Pero ahora tenemos a nuestra propia Jackie O hoy, se llama Melania”.

Pera ahí no paró la cosa: “Melania”, repitió, “La vamos a llamar Melania T”, finalizó el mandatario haciendo referencia a su mujer. Si ya se encontraba hablando de su mujer, Trump dijo que siempre va elegante y no faltaron los halagos a sus característicos zapatos de tacón: “Sabes de los tacones, la vez que en las noticias dijeron que caminó con tacones altos en la inundación de Texas. No. A ella le gusta verse elegante en la Casa Blanca, pero ella llevaba tenis. ¡Ella llevaba sus tenis cuando se bajó (del avión)!”. Para terminar con los halagos a su mujer, Trump terminó diciendo de Melania: “La gente la ama. La gente la ama. No recibe el crédito de la prensa pero recibe el reconocimiento de la gente”.

VER GALERÍA

Las primeras comparaciones de Melania y la icónica Jackie se dieron el día de la toma de protesta de Trump cuando la exmodelo apareció en Washington D.C. luciendo un traje azul celeste claramente inspirado en los que Jackie usó a principios de la década de los 60, cuando se apoderó de la Casa Blanca y le dio, por primera vez, el toque femenino que tanto le faltaba.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Al estilo Old Hollywood, Melania se despide de Irlanda con pañuelo en la cabeza

Por qué ha llamado tanto la atención que Melania hiciera una declaración en la Casa Blanca

Los guiños al ícono de estilo no han disminuido con el paso del tiempo, apenas hace una semana en el Palacio de Buckingham para la cena de Estado en honor a su visita oficial, Melania llevó unos larguísimos guantes blancos como los que en su momento luciera Jackie cuando le tocó visitar la residencia de la Reina. Lo mismo sucedió en su despedida de Irlanda, cuando cubrió toda su melena con un pañuelo, combinándolo con grandes lentes, uno de los looks de Jackie en los 70.

VER GALERÍA